Несколько температурных рекордов зафиксировали синоптики за сутки

До плюс 4,3 градуса прогрелся воздух в Москве в районе полуночи 21 января.

До этого самая высокая температура воздуха в этот день была отмечена в 1999 году и составляла плюс 3,8 градуса, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева, вчера в Северной столице воздух прогрелся до плюс 5,6 градуса. Предыдущий рекорд был отмечен 21 января 1957 года. Также температура до рекордных значений поднималась в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и Смоленске.