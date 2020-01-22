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22.01.2020 15:36
Рубрика: Общество

Несколько температурных рекордов зафиксировали синоптики за сутки

Текст: Ольга Игнатова

До плюс 4,3 градуса прогрелся воздух в Москве в районе полуночи 21 января.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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До этого самая высокая температура воздуха в этот день была отмечена в 1999 году и составляла плюс 3,8 градуса, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева, вчера в Северной столице воздух прогрелся до плюс 5,6 градуса. Предыдущий рекорд был отмечен 21 января 1957 года. Также температура до рекордных значений поднималась в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и Смоленске.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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