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22.01.2020 14:16
Рубрика: Власть

Неверов: Хинштейн выдвинут на пост главы комитета по информполитике

Текст: Галина Мисливская

Александр Хинштейн может сменить Леонида Левина на посту главы думского комитета по информационной политике, сообщил РИА Новости лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы сегодня на консультациях приняли решение выдвинуть кандидатуру Александра Евсеевича Хинштейна на должность председателя комитета по информационной политике", - приводит агентство его слова.

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Неверов подчеркнул, что фракция выбрала этого кандидата, руководствуясь профессионализмом Хинштейна, который имеет большой опыт в журналистике. Оформить это кадровое решение планируется уже сегодня - вопрос будет дополнительно включен в повестку пленарного заседания.

Сейчас Александр Хинштейн занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Нынешний глава комитета по информполитике Леонид Левин назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ, в Думе он входит в состав фракции "Справедливая Россия". По словам Сергея Неверова, вопрос о передаче этого поста единороссам согласован с лидером фракции СР Сергеем Мироновым. Взамен "Спарведливая Россиия" получит должность главы комитета по делам национальностей.

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