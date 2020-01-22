Невидимые противники: названа главная угроза для авианосцев США

Если смотреть со стороны, то равных американскому флоту нет: выход в боевой поход авианосной ударной группировки со всеми ее крейсерами и эсминцами - величественное зрелище, а появление АУГ у чужих берегов, согласно военно-морской стратегии США, должно сообщать их обитателям чувство уважения и покорности американской демократии. Авианосцев у Америки 11, а со временем будет 12.

Россия имеет всего один авианосец, однако это ничуть не влияет на реальную мощь российского ВМФ, поскольку главная его ударная сила невидима глазу, ибо скрыта под водой. Россия обладает колоссальными подводными силами, пишет Sina: атомные ракетоносцы стратегического назначения, ударные АПЛ, дизель-электрические субмарины и другие типы подводных лодок, проходящие испытания. Согласно статистическим данным, российский ОПК сейчас строит около 60 подводных кораблей, 35 из них - атомные.

Самая известная российская подлодка - ракетный крейсер стратегического назначения типа "Борей". Это субмарина четвертого поколения, обладающая непревзойденной скрытностью - ключевым для подлодок параметром. Чтобы добиться этого, разработчики крейсера одели его корпус в изоляционное покрытие толщиной 150 мм, каплевидная форма снижает гидравлические возмущения, в агрегатах применены устройства для снижения уровня вибраций и физических полей. В итоге "Бореи" имеют меньший уровень шумов, чем американские "стратеги" типа Ohio, что сильно беспокоит командование ВМС США.

Ударные подлодки типа "Антей" с тяжелыми крылатыми ракетами "Гранит" сейчас являются крупнейшими в мире по тоннажу, а по вооружению превосходят надводные крейсера. Подводная скорость "Антея" достигает 32 узлов, 154-метровый корабль малозаметен для гидролокаторов, отлично маневрирует и способен выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана - дальность плавания атомохода не ограничена. ВМФ России имеется восемь таких субмарин, девятая, "Белгород" перестроена в носителя ядерных торпед "Посейдон" и проходит швартовные испытания.

Пусть у США имеется 11 гигантских авианосцев, это не дает им абсолютного преимущества. Невидимые противники, ждущие команды в океанских глубинах - самая ужасная угроза, с которой может столкнуться американский флот. Если они начнут атаку, спастись будет невозможно.