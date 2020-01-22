В недалеком - или далеком, поди его разбери - будущем нефть стали бурить очень-очень глубоко в океане, десять с лишним километров под волнами. Черт его знает, почему. Может, вся более доступная нефть закончилась. Неважно. В общем, стали бурить. Для чего понастроили у самого дна огромных станций с ядерными реакторами. Ну и добурились, пробудив Древнее Зло. Которое, пробудившись, вознегодовало и принялось станции шатать и людишек пожирать. А нечего потому что дно бурить. Сами напросились. Об экологии не думают, лишь бы нефть качать.

Реконструировать ход мыслей, приведший к рождению оригинальной концепции фильма "Под водой", не составляет труда. Берем условно "Чужого" и крепкою рукою затаскиваем его в морскую пучину, как бы он там ни отбивался, ни кусался, ни брыкался. И еще помните, как в 14 сезоне мультсериала South Park нефтяники случайно разбудили Ктулху? Вот это тоже берем и затаскиваем. За компанию. Для пущей убедительности модной эко-морали.

Главная героиня, местная подводная Эллен Рипли - коротко стриженная девушка вида страдальческого, сыгранная Кристен Стюарт. К ней прилагается весомый багаж личной драмы, приготовленный специально для кульминации, про утерянного возлюбленного. Погруженной в тяжкие думы об оном и в медитативный процесс чистки зубов мы ее и застаем. Кругом все начинает рушиться, она дает дёру и попутно находит еще нескольких персонажей: негра, который погибнет первым, отважного бородатого капитана (Венсан Кассель), еще одну девушку, ее парня и ТиДжея Миллера в роли штатного хохмача, не расстающегося с маленьким плюшевым кроликом, что говорит нам о его тонкой ранимой натуре.

План спасения таков: спуститься на лифте, пройти по тоннелю, выйти, прогуляться по дну к другой станции и оттуда отчалить в спасательной капсуле. Спросите, как они собрались гулять, когда над ними десятикилометровая толща воды? Очень просто. Ножками. В скафандрах. Очень прочных скафандрах. С экзоскелетами какими-нибудь, наверное. В "Звездных войнах" вон звезды бабахают, чего вы докопались? Фантастика же, понимаете? Фан-та-сти-ка.

А пока они идут, за ними охотятся представители, собственно, Древнего Зла. Коих, правда, большую часть времени почти не видно. Потому что прячутся за углами. И потому что в принципе ничего не видно - такая глубина, чего вы хотели? Оригинальная концепция подразумевает непроглядный мрак, и ничего с этим не поделать. Зато когда видно - тогда да. Страшные твари, ростом метра, кажется, под три, глаза горят, руки-ноги длиннющие, скачут, скафандры целиком в один присест проглатывают. Что? Без скафандров, скачут, да, голенькие. Нет, давление в миллионы тонн им при этом нисколько не мешает. Хватит уже умничать!

То есть стандартный такой - с оговорками - хоррор. Кто-то трагично пожирается монстрами, кто-то спасается, сильная женщина самоотверженно борется, любовь побеждает. Когда что-то удается разглядеть, все очень даже недурно. Особенно в конце хорошо - гигантский ктулхуподобный монстр, Верховное Древнее Зло, выползает и красуется. Обидно только, что недолго. Поскольку надо ж главной героине, сильной женщине, проявить свой героизм.

Эллен Рипли дружить с ксеноморфами по статусу не положено - соответственно, финал немного предсказуем. Пусть даже Эллен Рипли - не Эллен Рипли, и играет ее не Сигурни Уивер, а Кристен Стюарт, и ксеноморф не ксеноморф, а тоже симпатичный почти что Ктулху, которому выделили преступно мало экранного времени. В том и заключается основной критический недостаток фильма: для хоррора про хтонических чудищ из недр в нем слишком много высосанной из (щу)пальца драмы про любовь вечную и слишком мало хтонических чудищ из недр.

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