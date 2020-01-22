Пушков провел параллель между украинскими депутатами ПАСЕ и собаками

Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил депутатов Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы с породистыми собаками. Сенатор назвал агрессивно навязывающих тренды в ПАСЕ парламентариев "политическими ротвейлерами".

"Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России", - отметил Пушков в Twitter. Представитель Совфеда также добавил, что как раз отсутствие агрессии сейчас в тренде.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пообещала распространять антироссийские настроения в Совете Европы. По ее словам, новый состав продолжит политику старой делегации и не будет "дружить" с "агрессором".

Напомним, несколько дней назад Пушков предсказывал тот факт, что возвращение Украины в ПАСЕ для России означает возобновление нападок украинских парламентариев. Сенатор также заявлял, что украинские депутаты переоценили возможности своего бойкота в ПАСЕ, а теперь поняли, что он не оказал на ассамблею желаемого влияния.