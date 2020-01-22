Буйную пассажирку рейса Уфа - Дубай успокоили, связав скотчем

Самолет, летевший чартерным рейсом из Уфы в Дубай, едва не совершил вынужденную посадку в Иране из-за неадекватного поведения одной из пассажирок.

Как сообщили Вести.Ru со ссылкой на очевидцев происшествия, она буянила около 40 минут: бросалась с кулаками на пассажиров, которые пытались ее урезонить, отталкивала бортпроводников, сквернословила. Чтобы успокоить, ей связали руки скотчем, хотя это мало помогло. Командир экипажа объявил, что если так будет продолжаться, то ему придется запросить экстренную посадку в Иране.

К счастью, вскоре дебоширка успокоилась и уснула. По факту ЧП на борту был составлен протокол. После приземления в аэропорту назначения нарушительницу порядка пригласили на выход первой и передали в руки полицейских. Теперь вместо отдыха ей грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ.