Липецкую компанию наказали за салют у аэропорта

Липецкой пиротехнической компании придется заплатить крупный штраф за устройство фейерверка в окрестностях аэропорта.

ООО "Браво" специализируется на пиротехнических шоу. Выполняя очередной заказ, фирма устроила фейерверк в парке "Быханов сад". Правда, рабочие праздника не учли, что парк находится в зоне воздушного подхода к аэропорту Липецка и поэтому запуск там фейерверков запрещен.

Неприятностей можно было избежать, если бы пиротехники уведомили, как положено, о своих намерениях региональную службу организации воздушного движения - там бы коммерсантам объяснили, в чем они не правы. Но и этого сделано не было, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В итоге после фейерверка было возбуждено два дела о нарушении правил использования воздушного пространства. По итогам их рассмотрения ООО "Браво" и его директор оштрафованы в совокупности на 350 тысяч рублей.