Метель в Москве продлится до вечера 23 января

В столице началась первая в этом году метель, а видимость упала до 100 метров. По прогнозам метеорологов, такая погода простоит в регионе с небольшими перерывами до вечера четверга. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Начавшаяся днем в среду метель была заранее спрогнозирована, ведь это начало наступления холодного фронта на московский регион, - рассказала Позднякова. - Выпасть в регионе за среду и четверг сможет до 3-5 см снега. При этом воздух будет стремительно стынуть. Так, в ночь на четверг ожидается понижение температуры до - 4…- 6 градусов. Днем в четверг - от - 2 до - 4 градусов".

По словам Поздняковой, усиливать ощущение зимней непогоды будет сильный северо-западный ветер в порывах до 15 м/с. Правда, как отмечает метеоролог, зимний пейзаж не долго удержится в Москве и области, уже в выходные дни ожидается потепление до 0 градусов, а с неба будет падать не снег, а лить дождь.