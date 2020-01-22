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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рязанец украл у возлюбленной машину, чтобы сделать ей подарок

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Рязанские полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную во имя любви и спиртного.

32-летняя жительнице областного центра пришло сообщение со штрафстоянки, куда после аварии поместили ВАЗ-2101, доставшийся ей в наследство от родителей. Дама это известие крайне удивило, поскольку она была уверена, что автомобиль стоит под замком в гараже. Автовладелица обратились в полицию.

Участковый проверил гараж - машины в нем ожидаемо не оказалось, как и следов взлома на замке. К делу подключились угрозыск и ГИБДД, нашли человека, сидевшего за рулем "копейки" в момент ДТП - тот рассказал, что купил ВАЗ у знакомого.

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Разыскали продавца и открылось следующее. У 31-летнего мужчины (ранее, кстати, судимого за преступление в сфере миграции) недавно начался роман и возлюбленная рассказала о доставшемся ей в наследство автомобиле. Кавалер постоянно нуждался в деньгах, чтобы покупать подарки подруге и спиртное - себе. Поэтому мужчина решил незаметно продать стоявшую без дела "копейку". Улучив момент, он взял ключ от гаража, выкатил из него ВАЗ и сбыл его случайным знакомым. Запер гараж и вернул ключ на место.

- Подозреваемый надеялся, что пропажа авто долго не обнаружится, а близкие отношения позволят ему загладить некрасивую ситуацию, - рассказали в УМВД по Рязанской области.

Однако планам помешала авария и извещение со штрафстоянки. Против галантного автовора возбудили уголовное дело о краже.

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