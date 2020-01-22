В Москве обследуют авиапассажира из Таиланда в связи с коронавирусом

В среду стало известно о первых госпитализациях авиапассажиров в связи с подозрением на инфицирование коронавирусом. Два человека, прилетевших из Китая в Пулково, были прямо из аэропорта отправлены в инфекционные отделения. Еще один человек был отправлен в больницу в Хабаровске. В московском аэропорту Шереметьево также задержали пассажира, прилетевшего из Таиланда.

По информации Роспотребнадзора, у московского пассажира выявлены симптомы острого кишечного заболевания. Точный диагноз пока не установлен. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. В аэропорту провели необходимые противоэпидемические мероприятия. На борту, которым летел пассажир, проведена дезинфекция.

Что касается хабаровского случая, то пациенту после проведения лабораторных исследований поставили диагноз : грипп, вызванный вирусом AH1N1. Сейчас он проходит лечение.