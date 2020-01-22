На Сахалине 300 рыбаков оказались на льдине отрезанными от берега

Работы по спасению рыбаков с дрейфующей льдины ведутся в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Подвижки льда, отрезавшие путь к берегу для трехсот человек, произошли в заливе Мордвинова вблизи мыса Свободный.

В спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС.

В их распоряжении шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус".

В случае необходимости к спасению людей подключится вертолет Ми-8, который приведен в режим готовности к взлету.