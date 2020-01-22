На Сахалине в 2020 году установят первые заправки для электромобилей

Первые 15 комплексов для заправки автомобилей с электродвигателями должны появиться в Сахалинской области в течение 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Их планируют разместить на парковках и возле крупных торговых центров Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова и Анивы.

Сегодня парк электромобилей на Сахалине насчитывает всего 100 единиц. Владельцы машин заправляют их с помощью собственных источников питания, что не всегда удобно. Власти субъекта рассчитывают, что с появлением специальных заправочных станций число электромобилей увеличится. Уже в этом году парк экологичных машин может вырасти до 500 штук.

По мнению заместителя председателя правительства островного региона Владимира Сидоренко, установка заправок может стать выгодным вложением для бизнесменов. В зависимости от конфигурации покупка и монтаж оборудования обойдется в 500 тысяч или в 1,5 миллиона рублей.