В Прикамье на ребенка упали футбольные ворота

На стадионе села Култаево Пермского края на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Очевидцы происшествия вызвали скорую медицинскую помощь.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, прибывшие на место происшествия медики из бригады скорой помощи осмотрели пострадавшего ребенка и приняли решение о его срочной госпитализации. В дальнейшем нейрохирурги диагностировали у подростка сильный ушиб головы.

В настоящее время состояние ребенка тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.