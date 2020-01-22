В Кемерове рабочие упали в шахту лифта строящейся поликлиники

Следователи Кемерова проводят доследственную проверку по факту травмирования трех рабочих во время установки лифтового оборудования. Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, это произошло при строительстве детской поликлиники.

Устанавливая лифт, рабочие разместили настил на деревянных балках. Балки были вставлены в отверстия в стенах шахты. Одна из балок не выдержала нагрузки и сломалась, в результате трое рабочих упали в шахту с шестиметровой высоты.

По данным следователей, у одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма. Двое других тоже госпитализированы. Сейчас правоохранители устанавливают очевидцев происшествия, а также его причины и условия проведения работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственного лица за соблюдение техники безопасности, - уточнили в ведомстве.