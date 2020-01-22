Молодежный театр на Фонтанке выпустил премьеру

В репертуаре Молодежного театра на Фонтанке появился новый спектакль - "Загадочные вариации" по пьесе современного французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Написана она в 1996 году - для бенефиса Алена Делона, считается визитной карточкой драматурга, ее ставят многие театры по всему миру. Пьеса для двух актеров… Писатель Абель Знорко, Нобелевский лауреат, живет замкнутой жизнью на острове, куда убежал "от мира пошлости". Одинокий, надменный, грубый, самоуверенный. К нему приезжает журналист Эрик Ларсен - взять интервью. Они оказываются соперниками в любви.

Сюжет - прямо детективный. Неожиданные повороты. Замысловатый любовный треугольник. Зал буквально не дышит, замирает, когда открываются подробности отношений женщины и мужчины. Никаких трупов, убийств - но как захватывающе! Действительно, загадочно: тайны, скелеты в шкафу. "Диалог под прицелом" - так обозначен жанр спектакля. Два противоположных взгляда на жизнь и любовь, две вариации, две точки зрения. Мелодрама и психологическая драма, любовный детектив.

На сцене яркий актерский дуэт - заслуженный артист России Сергей Барковский (Абель Знорко) и Андрей Некрасов (Эрик Ларсен).

- Конечно, я мечтал сыграть "Загадочные вариации", - рассказал "РГ" Сергей Барковский. - Отчасти мечта реализовалась раньше: я играл в этой пьесе в БДТ. Было это около 20 лет назад. Но тогда я играл Ларсена, журналиста, а в роли знаменитого писателя был Андрей Толубеев. Ставил мой однокурсник Алексей Серов. Сейчас, получив роль писателя, я первым делом почему-то решил узнать возраст лауреатов Нобелевской премии по литературе, полез в Википедию. Оказалось - мой возраст, плюс-минус три года. Это меня убедило - пора сыграть Знорко. Роль интересная, трудная.

Сцена из спектакля "Загадочные вариации". Фото: Юлия Кудряшова/Молодежный театр на Фонтанке

На глазах зрительного зала герой Барковского переживает целую гамму чувств: самодовольство и высокомерие сменяются гневом, изумлением, трансформируются в неуверенность и смятение. В душе одиночки Знорко идет затратная внутренняя работа, помогающая уравновесить поначалу сбившие его с ног эмоции, преодолеть боль задетого соперником эго…

"Загадочные вариации" - дипломная работа режиссера Дарьи Камошиной и начинающего театрального художника Екатерины Альтовой. Удачный эскиз этого спектакля, созданный в стенах РГИСИ, было решено развить на сцене Молодежного театра, нередко поддерживающего талантливых выпускников института и дающего им путевку в жизнь. Так под художественным руководством народного артиста России Семена Спивака на Малой сцене театра появился очередной спектакль о любви и страсти, по словам Спивака, близкий к трагедии.

На вопросы корреспондента "РГ" ответила режиссер-дебютант.

Чем вас привлекла пьеса? На ваш взгляд, это любовный детектив, мелодрама, трагедия?

Дарья Камошина: Пьеса вызвала интерес непредсказуемостью сюжета. "Загадочные вариации" соединяют в себе черты мелодрамы и психологической драмы. В основе лежит, банальный, на первый взгляд, сюжет "любовного треугольника", однако повествование ведется как бы в обратной перспективе: только последнее событие в пьесе открывает нам всю историю и причинно-следственные связи. И поэтому она читается как детектив, все время "держит". Я надеюсь, что в спектакле нам удалось сохранить эту особенность, заданную автором. Для меня "Загадочные вариации" - это история о том, что без любви и близких людей наша жизнь не имеет смысла.

Как репетировали с актерами Молодежки? Чему учились у них?

Дарья Камошина: Наша работа началась два года назад, когда я, будучи на четвертом курсе РГИСИ (мастерская профессора А.Д. Андреева), должна была поставить одноактную пьесу. Мне хотелось попробовать поработать с профессиональными артистами, оценить свою подготовку к работе в профессиональном театре, а, значит, нужно было найти достойный материал. Я вспомнила свои ощущения от прочтения "Загадочных вариаций" и решила остановить свой выбор на этой пьесе. Конечно же, большая удача, что артисты Молодежного театра на Фонтанке Сергей Барковский и Андрей Некрасов откликнулись на мое предложение. На тот момент никто из нас не думал о каком-то большом будущем для этого спектакля. Но благодаря Семену Яковлевичу Спиваку учебная работа стала репертуарным спектаклем.

Мы репетировали с огромным удовольствием и азартом. Естественно, работа с опытными артистами требовала от меня полной концентрации и постановки точных задач, порой необходимо было отстаивать свое видение. Но в этом я вижу исключительно плюсы - в таком процессе активизируется весь "багаж знаний", ты открываешь что-то неожиданное в себе и продолжаешь учиться, но уже на практике. И я очень благодарна Молодежному театру за эту возможность - у нас сложилась прекрасная дружная команда, в которой каждый человек - к какому бы театральному цеху он ни принадлежал - был важен и незаменим.

Справка "РГ"

В 2014 году Молодежный театр на Фонтанке провел фестиваль "Эрик-Эмманюэль Шмитт в Санкт-Петербурге". В театре с 2013 года с успехом идет спектакль "Четыре танго о любви" по новеллам Шмитта (режиссер Сергей Морозов).

Драматург, пьесы которого играют в 40 странах мира, был в Молодежном театре и в Театре имени Ленсовета в 2005 и 2018 годах. В Петербурге его знают как автора пьес "Загадочные вариации", "Малые супружеские преступления", "Оскар и Розовая дама", "Фредерик, или Бульвар преступлений" и постановке Романа Виктюка "Последняя ночь Дон Жуана". Шмитт - это и фильм "Распутник". Эту комедию одновременно поставили в парижском театре "Монпарнас" и берлинском "Шаубюне", а затем экранизировали во Франции, где сыграли Венсан Перес и Фанни Ардан.

Шмитту 59 лет, он живет в Брюсселе, пишет романы, повести, новеллы, эссе, киносценарии и пьесы. У него философское образование, а от карьеры профессионального музыканта он отказался.