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22.01.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нетрезвый мужчина "заминировал" аэропорт в Петербурге

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Волна сообщений о лжеминировании докатилась до петербургского аэропорта Пулково. Правда, оказалось, что в этом случае причиной преступления скорее всего стала невоздержанность в употреблении алкоголя.

Как сообщает РИА Новости  со ссылкой на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт Пулково заминирован. Оперативники проверили сигнал и не обнаружили в воздушной гавани каких-либо взрвчатых веществ или устройств. Решение об эвакуации при этом принято не было.

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным

Сотрудниками полиции Московского района Санкт-Петербурга был задержан лжеминер: им оказался мужчина 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После беседы со стражами порядка он был отпущен под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающая в качестве наказания либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет, либо наложение штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

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