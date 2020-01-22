Учитель из Петрозаводска нашел могилу шотландца Чарльза Гаскойна

Учитель истории и краевед из Петрозаводска Станислав Гайдук сделал сенсационное открытие - он установил место захоронения шотландского и российского архитектора, механика, изобретателя Чарльза Гаскойна. Памятника на могиле давно уже нет, сегодня здесь растут деревья и кустарники.

Об этом Станислав Гайдук рассказал в группе в соцсети "ВКонтакте", которая посвящена истории Онежского тракторного завода, отметившего свое 316-летие.

Чарльз Гаскойн - в России его называли Карлом Карловичем - родился в 1737 году в Шотландии. Последние двадцать лет прожил в Российской империи, многие годы - в Петрозаводске. Здесь он перестроил Александровский завод, который потом стал называться Онежским тракторным заводом, внедрил на предприятии первую в России железную дорогу - "чугунный колесопровод".

Умер Гаскойн в 1806 году под Петербургом. Архитектор завещал похоронить себя в Петрозаводске. Воля была исполнена: могила с памятником была на Немецком кладбище, где хоронили иноверцев.

В 1911 году кладбище закрыли, это место потом застроили домами. И могила была утрачена. Но Станислав Гайдук работая в архивах, смог найти могилу Гаскойна. Захоронение расположено рядом с угловой частью дома № 4Б по улице Волховской. Сегодня здесь растут деревья, кустарники, проходит небольшая тропинка, а также установлен контейнер. Тут же из земли торчит каменный элемент - возможно, от бывшего надгробья.