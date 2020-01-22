На Дону завели дело после отравления 33 человек некачественными роллами

В городе Шахты Ростовской области следователи СК России возбудили уголовное дело по факту массового отравления роллами. С диагнозом острый сальмонеллез госпитализированы 33 местных жителя.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, отравление некачественно приготовленными блюдами японской кухни произошло 19 декабря 2019 года. Сначала в медицинские учреждения города обратились пять человек, затем еще три. Вскоре их количество увеличилось до 33.

В ходе проверки выяснилось, что все пострадавшие покупали роллы в пункте быстрого питания "Суши-Микс". Работники надзорных органов провели экспертизу заведения общепита и направили отобранный биологический материал в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области.

В итоге было установлено, что массовое отравление стало возможным из-за многочисленных нарушений санитарных правил при производстве продукции.

В отношении администратора пункта быстрого питания и еще неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.