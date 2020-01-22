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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закрутили банки

В Кургане появилась новая ярмарка с платными местами для частных торговцев
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Экономика УРФО № 13(8067)
В Кургане открылась универсальная ярмарка, на которой горожане могут продать излишки продукции, выращенной в садах и огородах, а также вещи, сделанные своими руками. За торговое место установлена символическая плата, но и она не всем оказалась по карману.
За новенькими прилавками на улице Куйбышева в Кургане продавцов пока мало. Фото: Валентина Пичурина/РГ За новенькими прилавками на улице Куйбышева в Кургане продавцов пока мало. Фото: Валентина Пичурина/РГ
За новенькими прилавками на улице Куйбышева в Кургане продавцов пока мало. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Раньше на перекрестке улиц Пролетарской и Куйбышева был стихийный несанкционированный базар. Торговцы (как правило, пенсионеры) сидели рядком на раскладных стульчиках и ящичках и продавали соленья, варенья, вязаные носки, веники для бани, плетеные корзинки. Некоторые умудрялись сбыть молоко, сметану, творог, яйца и даже домашнюю птицу - разумеется, без каких-либо санитарных документов. Видимо, не всем горожанам это нравилось, потому что в полицию и мэрию постоянно поступали жалобы. Только за четвертый квартал 2019 года стражи порядка пресекли 102 случая незаконной продажи продуктов и изделий, специалисты департамента развития городского хозяйства составили 124 административных протокола.

Фото: Fokusiert /iStock
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Но запреты, как известно, в таких случаях не работают. Поэтому власти решили узаконить уличную торговлю и установили 12 крытых деревянных прилавков на 36 торговых мест и предложили частникам заключить с Курганским центральным рынком срочные договоры. Торговое место на ярмарке стоит от 60 до 100 рублей в день: как пояснил директор рынка Андрей Фадеичев, минимальная цена - для тех, кто продает излишки сельскохозяйственной продукции со своего приусадебного участка. В цену входит уборка, содержание прилавков и территории. Кроме того, администрация рынка будет следить за качеством товара, чтобы на ярмарку не попала продукция, которая обязательно должна пройти ветеринарную проверку.

Между тем не всех устроили нововведения. Если перед новогодними праздниками на этом пятачке яблоку негде было упасть от продавцов и покупателей, то за новыми нарядными прилавками в понедельник 20 января стояло всего четверо.

Администрация рынка будет следить, чтобы на ярмарку не попала продукция, которая обязательно должна пройти ветеринарную проверку

- Я еще не заключил договор, - признался один из торговцев, пенсионер-инвалид. - Для меня сто рублей дорого, потому что мой товар не каждый день покупают. Хожу сюда по привычке. Выгонят, так выгонят.

Фото: iStock
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Продавец вязаных вещей поддерживает коллегу: да, для стариков накладно, поэтому бабушки с морковкой и тыквой с базара пропали.

- Просто они еще не привыкли, - предполагает травник Сергей Кислицын. - Если объективно, то стало лучше. От дождя и снега можно укрыться, посидеть по-человечески на лавочке. Да и сто рублей - не повод для возмущения.

- Лучше бы, конечно, 50 рублей сделали для всех, - делится мнением продавец домашних солений Александр Иванов. - Но если говорить о плюсах, то раньше нас полиция выгоняла с мест, а теперь можно не волноваться, торговать спокойно. Думаю, весной, а особенно осенью, здесь еще места не хватит для всех желающих продать свои овощи и ягоды.

В администрации города пояснили, что организация мест для санкционированной торговли - планомерная работа, которая будет продолжаться. Например, на улице Кирова в свое время были также установлены стационарные прилавки, а продавцы переведены на договорные отношения. Сейчас там около 60 мест, они пользуются спросом.

Кстати, покупателям точно стало удобнее: все-таки лучше брать товар с прилавка, а не с земли. Правда, есть опасения, что бабушки теперь цену на овощи поднимут: они тоже кое-что понимают в маркетинге.

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