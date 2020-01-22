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22 января 2020 г. 18:48
"Родина"
Текст: Эльмира Аширова

Монумент вместо ГУМа

Что хотели построить на Красной площади в советские годы

После войны Сталин хотел построить на месте ГУМа мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне. Вот как он выглядел на одном из проектов.

Проект Д. Н. Чечулина. 1948 год Фото: wikimedia.org

Помимо монумента там, где до сих пор располагаются торговые ряды и Гостиный двор, планировалось возвести Музей Победы. Завершить облик главной площади страны должна была одна из 9 запланированных московских высоток.
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Как известно, 7 высотных зданий построить успели. Возведение главной высотки - Дворца Советов на месте снесенного Храма Христа Спасителя застопорилось по техническим причинам.

Строительство 32-х этажного административного здания в Зарядье, которое должно было стать одной из главных доминант в силуэте центра столицы, не было завершено по другой причине. В 1955 году вышло постановление, осуждающее "излишества и украшательство в архитектуре". Все силы предлагалось бросить на строительство объектов промышленности, жилья и социальных объектов.

После выхода этого постановления строительство высоток в Москве и других городах было заморожено.

В Зарядье уже возведенные конструкции разобрали, а на фундаменте здания в 1967 году появилась гостиница "Россия". Проект гостиницы создал все тот же архитектор Д. Н. Чечулина.
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Кстати, в советские годы здание ГУМа предлагалось снести не раз - как не соответствующее месту.

В 1930-е годы на месте Верхних торговых рядов планировалось возвести здание Наркомтяжпрома. Проекты были один грандиознее другого. И все они предполагали расширение Красной площади и возведение монументальных зданий, демонстрирующих советскую мощь. Реализация замысла была приостановлена после смерти Орджоникидзе.

Проект Пантелеймона Голосова. 1934 год Фото: wikimedia.org

В 1934 году проекты здания Наркомтяжпрома представили ведущие архитекторы СССР.

Автор комплекса комбината газеты "Правда", где и сейчас располагаются редакции ведущих СМИ, Пантелеймон Голосов видел будущее главной площади страны в духе исповедуемого им и его братом Ильей Голосовым конструктивизма.

Проект Ивана Фомина. 1934 год. Фото: wikimedia.org

Начавший свою карьеру еще до революции архитектор Иван Фомин, автор проектов нескольких станций метро в Москве и Ленинграде, видел здание Наркомтяжпрома более классическим. Как видно из проекта, его вид перекликается с реализованным проектом гостиницы Москва.

Братья Веснины представили в течение 2-х лет целых три проекта. Вот два из них.

А. Веснин, В. Веснин, С. Лященко. Проект здания Наркомтяжпрома. Фото: wikimedia.org
А. Веснин, В. Веснин, С. Лященко. Проект здания Наркомтяжпрома. Фото: wikimedia.org
Проект здания Наркомтяжпрома. Константин Мельников. 1934 год. Фото: wikimedia.org

На радость покупателям ГУМа все эти проекты не были реализованы.

Есть байка, что последнее покушение на ГУМ было организовано в брежневские времена. Торговые ряды рядом с мавзолеем не угодили Суслову, и он, в отсутствие Брежнева, подписал постановление о сносе главного магазина, в котором в те времена располагался закрытый партийный распределитель. В нем отоваривались родные и близкие партийной элиты, а также советские "звезды" - актеры, герои, космонавты. Судьбу ГУМа, согласно байке, решил звонок жене Брежнева.

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