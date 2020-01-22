Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа заболевших гриппом

В России начинается увеличение числа заболевших гриппом, предупредила руководитель управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

По ее словам, превышение эпидемиологического порога зафиксировано только в двух субъектах Федерации. "Но удельный вес вирусов гриппа в циркуляции при лабораторном мониторинге увеличивается, совершенно очевидно - эпидподъем начинается", - цитирует ее РИА Новости.

Ежлова также отметила, что в этом году был достигнут максимальный охват населения прививками: от гриппа были вакцинированы почти 74 миллиона человек.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как защититься от гриппа, если вы не делали прививку. В частности, ведомство посоветовало соблюдать правила гигиены и вести здоровый образ жизни.