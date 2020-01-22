Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Самым популярным у россиян иностранным политиком стал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Ранее за любовь россиян с Лукашенко соперничал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, но затем он "отошел в тень", пишут "Известия". Популярность белорусского лидера связана с тем, что его политика воспринимается как пророссийская. Он также создает впечатление настоящего рачительного хозяина. Среди заслуг Лукашенко называют стабильную и динамично развивающуюся экономику страны.

В конце минувшего года Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси. "Это партнер в экономической, политической и военной сферах", - констатировал президент, добавив, что республика настроена на конструктивное взаимодействие с Россией "на равноправных началах".