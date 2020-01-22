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22.01.2020 17:16
Рубрика: Общество

Россияне назвали способы достижения успеха

Текст: Анна Спицына

Больше половины россиян - 52 процента - считают, что достигнуть успеха в жизни можно отнюдь не за счет труда, а только за счет везения и личных связей. Такие ошеломляющие результаты были представлены в исследовании Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Фото: iStock
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Оставшиеся 48 процентов - тоже около половины соотечественников - оставили шансы на успех за трудом. Но очень упорным, и улучшающим жизнь только в долговременной перспективе.

При этом личные связи и везение, хоть и правят бал в успешной судьбе человека, не являются теми критериями, которые нравятся большинству россиян. 63 процента опрошенных уверены, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, правда, 37 процентов считают, что они могут быть любыми по своему происхождению, то есть не обязательно трудовыми, передает RT.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа

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