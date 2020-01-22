Постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 20 января 2020 года № 1 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Рязанской области "О прожиточном минимуме в Рязанской области" министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области постановляет:
Установить величину прожиточного минимума в Рязанской области за IV квартал 2019 года:
на душу населения - 9 615 рублей,
для трудоспособного населения - 10 406 рублей,
для пенсионеров - 8 027 рублей
для детей - 9 446 рублей.
Министр В.С.Емец
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