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22.01.2020,  
15:34
Текст:  Алексей Моисеев

Ржавые реактивные установки: из чего обстреляли посольство США в Ираке

Посольство США в Багдаде обстреляли из самодельных реактивных установок залпового огня. В Сети появились их фотографии, сделанные на одном из пустырей.

Местные умельцы в неизвестной мастерской, которых много в иракской столице, используя обрезки ржавых труб, различные куски металла, сумели соорудить это подобие РСЗО с пакетом, рассчитанным на применение 8 снарядов.

Затем орудие было тайно доставлено на место ракетной атаки в район Эз-Заафарания и замаскировано обычным старым одеялом.

По всей видимости, задействовано оно было дистанционно, во всяком случае, когда в сторону посольства дали залп, рядом уже никого не было.

Из-за возникшей технической проблемы в сторону так называемой "зеленной зоны" успели улететь лишь три боеприпаса, которые не причинили особого урона объекту атаки.

Бойцы иракских силовых структур обнаружили еще одну аналогичную полностью снаряженную пусковую установку.

Фото: youtube.com
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Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, можно предположить, что в качестве оружия нападения были использованы широко распространенные на Ближнем Востоке снаряды, созданные для китайской буксируемой 107-мм установки Тип 63:

"Они достаточно компактны, длина не более 840 мм, а масса около 18 кг. При этом боевая часть может весить 8,33 кг. Снаряжаются такие боеприпасы стальными шариками, число которых достигает 1 600 штук, этого достаточно для поражения живой силы в радиусе 18 метров. Имеются также зажигательные версии. Максимальная дальность стрельбы - 8 500 метров".

"Сейчас такие средства поражения выпускаются не только в Китае, но и во многих других странах, поэтому характеристики могут немного отличаться", - также добавил он.

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