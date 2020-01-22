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22.01.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Сделка ОПЕК+ увеличила средства ФНБ почти в два раза до 7,7 трлн рублей

Текст: Сергей Тихонов

Эффект от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ стал основной причиной увеличения средств Фонда национального благостостояния (ФНБ) в 2019 году с 4,04 трлн рублей до более чем 7,77 трлн рублей. Об этом сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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"Бюджет напрямую получил свыше 7 трлн рублей от этой сделки, за все время ее существования. Кроме того, ФНБ вырос с 4,04 трлн до 7,7 трлн рублей, то есть фактически удвоился за год. Во многом это показывает, что средства ФНБ через бюджетное правило пришли именно в результате действия сделки ОПЕК+, удвоив наши резервы", - пояснил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, теперь реализация национальных проектов будет вестись преимущественно на вырученные от сделки ОПЕК+ средства, через ФНБ. "Это революционная история, когда сделка не только приходит в бюджет, но и сильно наращивает резервы. Теперь, соответственно, можно говорить о том, что инвестиции средств ФНБ, которые планируются в различные нацпроекты, это во многом инвестиция тех дополнительных средств, которые Россия получила за счет сделки ОПЕК+", - добавил он.

Фото: youtube.com
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По бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%, в 2019 году - 41,6 доллара, в 2020 году - 42,4) считаются дополнительными и не направляются на текущие расходы, а перечисляются в Фонд национального благосостояния - в резервы страны.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Она неоднократно продлевалась, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца первого квартала 2020 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Макроэкономика Национальные проекты 2019-2024 Сокращение добычи нефти Давосский форум

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