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Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Новости
    22.01.2020, 18:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скоропостижно скончался актер Данила Перов - у мужчины оторвался тромб. Некролог артиста опубликован на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня ночью скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - сказано в нем.

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "МодернЪ", с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.

На экранах дебютировал еще младенцем - в киноповести "День и вся жизнь". Далее - детские роли в картинах "Письмо из юности", Паша в легендарной ленте "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь" и "Хочу, чтоб он пришел" (Витька - главная роль), фильм "Инспектор ГАИ", сериалы "Марш Турецкого" и "Универ".

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