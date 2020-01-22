В аэропорту Фьюмичино повысят меры безопасности из-за коронавируса

В римском международном аэропорту Фьюмичино начнут работу сканеры температуры тела. Проверять будут прибывающих из китайского Уханя пассажиров.

Города связывают три прямых рейса и "многочисленные перелеты с пересадками", передает РИА Новости. В Риме в настоящее время ожидают наплыв туристов из КНР в связи с празднованием китайского Нового года.

По сообщениям минздрава Италии, ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. В случае обнаружения на борту самолетов, прибывающих из Китая, пассажиров с симптомами заболевания, пациенты будут отправлены для обследования в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

Напомним, В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324. Инфицированные уже выявлены в 14 регионах страны. Медики отмечают, что для нового коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможны головные боли и лихорадка, которая может длиться несколько дней.