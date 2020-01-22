В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна

В Москве состоялась презентация Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ", сообщает пресс-служба Минпромторга.

Производственные мощности "2050.ЛАБ" расположены в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС". Перед дизайнерами, инженерами, конструкторами и технологами "2050.ЛАБ" стоит задача интегрировать современные мировые тренды промышленного дизайна в реальную практику российской промышленности.

Сотрудники центра займутся разработками в сфере индустриального дизайна промышленных изделий и объектов, а также прототипированием высокой сложности. В лаборатории будет проводиться поиск, опытное применение и внедрение в производство инновационных материалов, адаптация разработок к требованиям действующих отраслевых стандартов. Также специалисты "2050.ЛАБ" будут проводить переобучение и повышение квалификации конструкторов и дизайнеров.

"Этот проект поможет взаимодействовать с отраслями, делать российскую продукцию конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - отметил принявший участие в мероприятии глава Минпромторга Денис Мантуров.