Новости

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class 14:30
В Мексике обнаружен "дом горящих камней" XIV века 14:29
Неверов: Хинштейн выдвинут на пост главы комитета по информполитике 14:16
В Нидерландах начался процесс над "отцом-мучителем" 14:14
Конкурент Cullinan и Bentayga выехал на тесты: новые фото Aurus Komendant 14:12
Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи" 14:07
В Крым для росписи Соборной мечети прибыли мастера из Турции 14:00
В Дагестане автомобиль упал в пропасть, трое погибли 13:55
В Давосе назвали наиболее острые проблемы молодого поколения 13:52
СМИ: Войска Турции обстреляли населенные пункты под сирийским Африном 13:49
Нормативные акты по маткапиталу разработают в течение нескольких месяцев 13:45
Кокорин принял участие в тренировке "Зенита" 13:45
Метель в Москве продлится до вечера 23 января 13:37
Учитель из Петрозаводска нашел могилу шотландца Чарльза Гаскойна 13:31
Буйную пассажирку рейса Уфа - Дубай успокоили, связав скотчем 13:31
В "Лужниках" назвали невозможным попадание ребенка в слив в аквапарке 13:29
В Симферополе пообещали восстановить кинотеатр "Космос" 13:29
СМИ: Бой с Исмаиловым не будет отменен из-за ареста Емельяненко 13:27
ДНР: Один человек погиб из-за снайперского огня украинских силовиков 13:26
Заброшенное немецкое бомбоубежище под Калининградом превратят в музей 13:23
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками 13:23
В Оренбуржье возбудили дело по факту смерти пациентки в больнице 13:22
СМИ: Глава МИД Италии уйдет с поста лидера движения "5 звезд" 13:13
В Подмосковье при взрыве погиб пожарный 13:08
Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо" 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 14:14
Рубрика: В мире

В Нидерландах начался процесс над "отцом-мучителем"

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нидерландах в северном городе Ассен начался судебный процесс против "отца-мучителя". 67-летний фермер Геррит Ян ван Д. обвиняется в издевательствах над своими шестью детьми, сообщает The Associated Press.

По версии обвинения, мужчина "годами держал своих детей в затворничестве и подвергал их физическому насилию". Во вторник, на предварительных слушаниях, судья вынес решение, что обвиняемый и его предполагаемый сообщник будут находиться под стражей, пока продолжается расследование дела, без права выхода под залог.

В Нидерландах несколько организаций получили письма со взрывчаткой

Сам Геррит Ян ван Д., который не может говорить после перенесенного несколько лет назад инсульта, не присутствовал на суде во вторник. По сообщениям местных СМИ, он находится в тюремной больнице. В суде вместо него появился австриец по имени Йозеф Б., подозреваемый в соучастии. Он арендовал у обвиняемого дом в деревне Руинерволд и помогал ухаживать за огородом на ферме.

Инвалидность, отметила сторона обвинения, не мешала фермеру держать своих детей в изоляции от внешнего мира и двоих из них подвергать сексуальному насилию. Представители прокуратуры сообщили на суде, что заявления детей и дневник, которые вел их отец, подтверждают это.

Случай привлек к себе всеобщее внимание в октябре прошлого года. Полиция обнаружила отца с шестью его детьми в уединенном фермерском доме в восточной части Нидерландов после того, как один из сыновей поднял тревогу. Возраст детей не сообщается. Всего в семье было девять детей. Трое старших покинули дом, окончив школу.

Перемещаясь по ряду голландских городов после смерти супруги, глава семьи держал своих шестерых детей изолированными от внешнего мира, начиная с рождения, и никогда не регистрировал их, как того требует законодательство. "По сути, их не было", - говорится в заявлении стороны обвинения.

В мире Европа Нидерланды

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу