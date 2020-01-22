В Нидерландах начался процесс над "отцом-мучителем"

В Нидерландах в северном городе Ассен начался судебный процесс против "отца-мучителя". 67-летний фермер Геррит Ян ван Д. обвиняется в издевательствах над своими шестью детьми, сообщает The Associated Press.

По версии обвинения, мужчина "годами держал своих детей в затворничестве и подвергал их физическому насилию". Во вторник, на предварительных слушаниях, судья вынес решение, что обвиняемый и его предполагаемый сообщник будут находиться под стражей, пока продолжается расследование дела, без права выхода под залог.

Сам Геррит Ян ван Д., который не может говорить после перенесенного несколько лет назад инсульта, не присутствовал на суде во вторник. По сообщениям местных СМИ, он находится в тюремной больнице. В суде вместо него появился австриец по имени Йозеф Б., подозреваемый в соучастии. Он арендовал у обвиняемого дом в деревне Руинерволд и помогал ухаживать за огородом на ферме.

Инвалидность, отметила сторона обвинения, не мешала фермеру держать своих детей в изоляции от внешнего мира и двоих из них подвергать сексуальному насилию. Представители прокуратуры сообщили на суде, что заявления детей и дневник, которые вел их отец, подтверждают это.

Случай привлек к себе всеобщее внимание в октябре прошлого года. Полиция обнаружила отца с шестью его детьми в уединенном фермерском доме в восточной части Нидерландов после того, как один из сыновей поднял тревогу. Возраст детей не сообщается. Всего в семье было девять детей. Трое старших покинули дом, окончив школу.

Перемещаясь по ряду голландских городов после смерти супруги, глава семьи держал своих шестерых детей изолированными от внешнего мира, начиная с рождения, и никогда не регистрировал их, как того требует законодательство. "По сути, их не было", - говорится в заявлении стороны обвинения.