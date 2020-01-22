В новосибирских школах в 2020 году откроют семь тысяч новых мест

Новости

Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо" 13:01
Директора курганского аэропорта оправдали за спиленные деревья 12:56
В Приморье сыграли 11 партию матча за женскую мировую шахматную корону 12:56
Записки и доносы. Во дворце в Петербурге нашли тысячи редких документов 12:45
В Башкирии арестованный подросток умер в медсанчасти ФСИН 12:32
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки 12:24
Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России 12:23
Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму 12:14
Клишас: Глава ЦИК приглашена на заседание группы по поправкам в Конституцию 12:13
Челябинские пограничники задержали грузовик с мачете и мечами 12:12
В Удмуртии два подростка спасли тонущего первоклассника 12:10
Tesla про нападки на "автопилот": это всё спекулянты 12:01
Омича будут судить за оправдание теракта в Новой Зеландии 12:00
В санатории Сочи мальчика засосало в диффузор бассейна 11:56
Академик Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу 11:56
Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский 11:54
Таймырский браконьер наловил рыбы на миллион рублей 11:53
В Петербурге погиб отставной офицер полиции Казахстана 11:46
В Москве установлен новый температурный рекорд 11:44
В Прикамье на ребенка упали футбольные ворота 11:41
Duster оказался в дефиците: Renault не успевает выпускать кроссовер 11:39
Свердловские приставы наказали "робота" за назойливые звонки 11:39
Мишустин поручил подготовить предложения по уточнению нацпроектов 11:32
Макгрегор поднялся в рейтинге UFC после победы над Серроне 11:29
В Минске обсудят взаимодействие гидрометеорологов стран СНГ 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 12:44

В новосибирских школах в 2020 году откроют семь тысяч новых мест

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В школах Новосибирской области в 2020 году будет создано более семи тысяч новых мест. Как отметил глава региона Андрей Травников, это будет сделано в рамках нацпроекта "Образование" и исполнения задач, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В первую очередь рассматривается возможность гибкого использования существующей инфраструктуры и строительства новых школ.

Фото: Правительство Новосибирской области
Опыт мобильной приемной новосибирского губернатора применят в работе "Единой России"

В качестве примера глава региона привел совместную работу с мэрией Новосибирска, в результате которой при небольшом финансировании - порядка 200 миллионов рублей - в 2019 году было создано дополнительно более двух тысяч мест. И это только за счет перепрофилирования помещений в существующих учреждениях.

Глава региона сообщил, что в нацпроект "Образование" необходимо внести корректировки, которые способствовали бы более комфортному обучению школьников.

- Количество детей во всех крупных городах, в том числе в Новосибирске, растет быстрее, чем мы строим новые школы, - заметил Андрей Травников.

Поэтому в этом году, как сообщает пресс-служба областного правительства, предполагается открыть около двух тысяч новых мест в общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ. Еще 5,2 тысячи мест в 2020 году будут созданы в новых шести школах.

Андрей Травников особо отметил, что в регионе обязательно сохранят все существующие региональные доплаты за классное руководство. Всего с нового учебного года дополнительные выплаты будут получать 18 322 педагога. Также глава региона напомнил о дополнительной специальной выплате классным руководителям в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета, которая согласно посланию президента РФ будет введена уже с 1 сентября этого года.

Эффективное использование современных технологий в интересах обучения детей - еще одно направление, которое, как подчеркнул губернатор, должно быть в приоритете. Новосибирская область в конце 2019 года вошла в число регионов, где с опережением реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Регион уже закупил телекоммуникационное оборудование.

К началу следующего учебного года в первых 233 школах региона будет не только более высокая скорость доступа к интернету, но и полноценная информационная система.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" в Новосибирской области до конца 2021 года будут обеспечены интернетом 1,135 тысячи социально значимых объектов в 322 населенных пунктах.

Справка "РГ"

С 2016 по 2018 год в Новосибирской области построено и реконструировано восемь школ, рассчитанных на 5,1 тысячи мест, в 2019-м - построено шесть школ почти на 4,5 тысячи мест.

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу