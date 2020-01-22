В новосибирских школах в 2020 году откроют семь тысяч новых мест

В школах Новосибирской области в 2020 году будет создано более семи тысяч новых мест. Как отметил глава региона Андрей Травников, это будет сделано в рамках нацпроекта "Образование" и исполнения задач, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию.

В первую очередь рассматривается возможность гибкого использования существующей инфраструктуры и строительства новых школ.

В качестве примера глава региона привел совместную работу с мэрией Новосибирска, в результате которой при небольшом финансировании - порядка 200 миллионов рублей - в 2019 году было создано дополнительно более двух тысяч мест. И это только за счет перепрофилирования помещений в существующих учреждениях.

Глава региона сообщил, что в нацпроект "Образование" необходимо внести корректировки, которые способствовали бы более комфортному обучению школьников.

- Количество детей во всех крупных городах, в том числе в Новосибирске, растет быстрее, чем мы строим новые школы, - заметил Андрей Травников.

Поэтому в этом году, как сообщает пресс-служба областного правительства, предполагается открыть около двух тысяч новых мест в общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ. Еще 5,2 тысячи мест в 2020 году будут созданы в новых шести школах.

Андрей Травников особо отметил, что в регионе обязательно сохранят все существующие региональные доплаты за классное руководство. Всего с нового учебного года дополнительные выплаты будут получать 18 322 педагога. Также глава региона напомнил о дополнительной специальной выплате классным руководителям в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета, которая согласно посланию президента РФ будет введена уже с 1 сентября этого года.

Эффективное использование современных технологий в интересах обучения детей - еще одно направление, которое, как подчеркнул губернатор, должно быть в приоритете. Новосибирская область в конце 2019 года вошла в число регионов, где с опережением реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Регион уже закупил телекоммуникационное оборудование.

К началу следующего учебного года в первых 233 школах региона будет не только более высокая скорость доступа к интернету, но и полноценная информационная система.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" в Новосибирской области до конца 2021 года будут обеспечены интернетом 1,135 тысячи социально значимых объектов в 322 населенных пунктах.

Справка "РГ"

С 2016 по 2018 год в Новосибирской области построено и реконструировано восемь школ, рассчитанных на 5,1 тысячи мест, в 2019-м - построено шесть школ почти на 4,5 тысячи мест.