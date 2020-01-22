The #wreckage of a #US B-25 #Mitchell medium #bomber in #Soviet service, as well as the remains of possibly three out of five crew members were found on Sunday by amateur #history enthusiasts in the forest in southern #Poland.#Polish #WWII— Poland In (@Polandin_com) January 20, 2020
More:https://t.co/2UGot53BiO pic.twitter.com/zZIz0iA4en
Руководитель поисковой экспедиции и сотрудник музея в городе Тыхы Аркадиуш Доминик написал в Facebook, что, хотя история разбившегося самолета известна местным краеведам, обломки машины так и не были найдены.
"Американский серийный самолет B-25 Mitchell, также используемый советской армией, был сбит 19 января 1945 года над Освенцимом. Бомбардировщик, в котором, вероятно, было пять человек, разбился в лесу Берунь. Погибли четыре члена экипажа. Выжил командир Алексей Бочин, который спрыгнул с парашютом, но попал в немецкий плен", - написал он.
На месте крушения бомбардировщика образовался кратер диаметром около 12 метров. В ходе многодневных раскопок поисковики нашли детали самолета, а также останки четырех человек. Вскоре были обнаружены патроны от крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов, потому к месту крушения B-25 прибыли представители прокуратуры, полиции и саперы.
Прокурор города Тыхы Моника Стальмах-Жиковская провела осмотр останков, которые направлены на экспертизу, а военным инженерам поручено очистить место раскопок от взрывоопасных предметов.
Пока неизвестно, будет ли проведено разбирательство по данному вопросу, и где оно будет проходить - в прокуратуре или Институте национальной памяти Польши. Аркадиуш Доминик надеется, что удастся извлечь все части самолета и после реставрации создать выставку в местном музее.
Справка "РГ"
Средний бомбардировщик B-25 Mitchell начал поставляться в СССР по ленд-лизу в 1942 году. Всего в Советский Союз было отправлено 870 самолетов. Максимальная скорость - 442 километра в час, дальность полета - 4 300 километров, практический потолок - 7 600 метров. Для защиты от истребителей Mitchell имел 12 крупнокалиберных пулеметов. Самолет мог нести 2 800 килограммов бомб.
Слабым местом конструкции B-25 было покидание экипажем машины в воздухе: все члены экипажа прыгали по очереди через один люк. При этом штурману надо было с надетым парашютом ползти по узкому лазу в пилотскую кабину, хвостовому стрелку приходилось возвращаться вперед к центру машины.