В Польше любители военной истории обнаружили в лесу под городом Берунь сбитый советский бомбардировщик B-25 Mitchell. Найдены также останки четырех пилотов самолета, элементы военного снаряжения и боеприпасы. Место находки охраняется полицией и саперами.

Руководитель поисковой экспедиции и сотрудник музея в городе Тыхы Аркадиуш Доминик написал в Facebook, что, хотя история разбившегося самолета известна местным краеведам, обломки машины так и не были найдены.

"Американский серийный самолет B-25 Mitchell, также используемый советской армией, был сбит 19 января 1945 года над Освенцимом. Бомбардировщик, в котором, вероятно, было пять человек, разбился в лесу Берунь. Погибли четыре члена экипажа. Выжил командир Алексей Бочин, который спрыгнул с парашютом, но попал в немецкий плен", - написал он.

На месте крушения бомбардировщика образовался кратер диаметром около 12 метров. В ходе многодневных раскопок поисковики нашли детали самолета, а также останки четырех человек. Вскоре были обнаружены патроны от крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов, потому к месту крушения B-25 прибыли представители прокуратуры, полиции и саперы.

Прокурор города Тыхы Моника Стальмах-Жиковская провела осмотр останков, которые направлены на экспертизу, а военным инженерам поручено очистить место раскопок от взрывоопасных предметов.

Пока неизвестно, будет ли проведено разбирательство по данному вопросу, и где оно будет проходить - в прокуратуре или Институте национальной памяти Польши. Аркадиуш Доминик надеется, что удастся извлечь все части самолета и после реставрации создать выставку в местном музее.

Справка "РГ"

Средний бомбардировщик B-25 Mitchell начал поставляться в СССР по ленд-лизу в 1942 году. Всего в Советский Союз было отправлено 870 самолетов. Максимальная скорость - 442 километра в час, дальность полета - 4 300 километров, практический потолок - 7 600 метров. Для защиты от истребителей Mitchell имел 12 крупнокалиберных пулеметов. Самолет мог нести 2 800 килограммов бомб.

Слабым местом конструкции B-25 было покидание экипажем машины в воздухе: все члены экипажа прыгали по очереди через один люк. При этом штурману надо было с надетым парашютом ползти по узкому лазу в пилотскую кабину, хвостовому стрелку приходилось возвращаться вперед к центру машины.