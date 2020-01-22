Видео: что случится при попадании пули в бензобак

Эксперты концерна "Калашников" решили проверить, что произойдет с автомобилем, если в бензобак попадет автоматная или винтовочная пуля.

Для проведения эксперимента они наполнили дизельным топливом 10-литровую металлическую канистру. При стрельбе использовались три типа 5,45-мм патронов: с пулей ПС, бронебойной и трассирующей пулей. Огонь вели с безопасной дистанции - около 50 метров.

"Пробития сквозные, но воспламенения не произошло", - заявил специалист концерна Георгий Губин.

Затем эксперимент повторили с бензином, но воспламенения и взрыва не произошло. После этого по канистрам с топливом стреляли из винтовочных патронов калибра 7,62-мм, и опять безуспешно.

Только прикрепив к емкости возгорающуюся мишень-накладку удалось добиться воспламенения бензина и солярки.