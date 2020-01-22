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22.01.2020 15:47
Рубрика: В мире

Власти Перу усилят охрану Мачу-Пикчу

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Перу намерены усовершенствовать систему безопасности города инков Мачу-Пикчу. На территории популярного у туристов места установят камеры видеонаблюдения. Первая из них заработает уже в феврале, с ее помощью охранники будут следить за всеми, кто проходит по мосту Руинас через реку Урубамба, единственному пути, по которому можно попасть в Мачу-Пикчу. Кроме того, будет увеличено число сотрудников службы безопасности, в настоящее время их всего 100, почти 40 процентов из них находятся на контрольно-пропускных пунктах.

Фото: iStock
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Необходимость этих изменений стала очевидна после недавнего инцидента, когда на территорию древнего города незаконно проникли шесть туристов (вход в Мачу-Пикчу ограничен, попасть туда могут только группы в сопровождении экскурсовода). Этих "нелегалов" поймали возле храма солнца и обвинили в осквернении памятника: они умудрились спровоцировать падение камня с одной из стен города. Прибежавшие охранники также обнаружили фекалии, что стало еще одним пунктом обвинения.

Одного из туристов - из Аргентины - приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Впрочем, как пишет El Mundo, в тюрьму он не попадет, поскольку по законодательству Перу, сроки менее четырех лет считаются условными, если обвиняемых ранее не был замешан ни в каких преступлениях. Однако домой 28-летний аргентинец сможет вернуться лишь после того, как заплатит штраф в размере 1860 долларов за нанесенный ущерб культурному наследию нации.

Фото: Andina
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Пятеро других иностранных туристов, задержанных вместе с ним 12 января (француз, чилиец, еще один аргентинец и два бразильца) были депортированы в прошлый четверг с запретом на въезд в Перу в течение 15 лет.

Мачу-Пикчу является одной из самых известных достопримечательностей Перу. Древний город расположен на вершине горного хребта, на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря. Предположительно, он был возведен в XV веке как резиденция правителя инков. Но в 1532 году все его жители внезапно исчезли, причина этого до сих пор остается загадкой.

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