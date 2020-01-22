Вымерший вид: Ми-24 исчезнувшей модификации обнаружены во Вьетнаме

Mi-24A and UH-1B gunships of Vietnam People Air Force have made extensive contributions to various skirmishes on the southwestern border of Vietnam throughout the 1980s.— Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 21, 2020
Now the olds frames sit around waiting to be scrapped. pic.twitter.com/eFYKtMg9Qv
Судя по обнародованной в Сети фотографии, эти винтокрылые машины уже находятся в нерабочем состоянии. Предполагается, что их спишут вместе с американскими UH-1 Iroquois, которые также интенсивно эксплуатировались в военно-воздушных силах Народной армии.
Напомним, "двадцать четвертый" в самой первой версии совершил свой первый полет в 1969 году. От ставших уже привычными более поздних вариантов он отличается совмещенной кабиной экипажа. На нем устанавливался скорострельный крупнокалиберный пулемет А-12,7 с боекомплектом в 900 выстрелов.
В качестве ракетного вооружения применялись четыре противотанковые "Фаланга-М" с дальностью полета до 4000 метров. Весившие 31,5 кг, они были способны пробивать до 650 мм брони. Управление осуществлялось в ручном режиме, что считалось серьезным недостатком.
Неуправляемые реактивные снаряды были представлены малогабаритными 57-мм С-5, весившими всего около 4 кг. Их эффективная дальность полета составляла 1 800 метров. В четырех боевых блоках помещалось 128 таких боеприпасов.
Также в случае необходимости на вертолет можно было подвесить авиационные бомбы, в том числе две весом по 500 кг.
Два двигателя обладали мощностью по 2 200 л.с. каждый. Максимальная скорость полета достигала 320 км/ч, крейсерская - 270 км/ч. Перегоночная дальность - 1 000 км. Практический потолок - 4 950 м. В экипаж входили 3 человека. Максимальный взлетный вес -11 000 кг.
Всего было выпущено 250 Ми-24А. Они активно использовались в вертолетных частях Советской армии - задействовались в крупных войсковых учениях, таких, например, как "Березина".
В конце 70-х годов по мере поступления более совершенных модификаций "ашки" стали передавать союзникам СССР: Афганистану, Вьетнаму, Ливии и Эфиопии.
В составе вьетнамских войск они боролись с бандформированиями полпотовцев на территории Камбоджи. Интересно, что их приспособили и для применения американских неуправляемых ракет, которые достались вьетнамцам в 1975 году в качестве трофеев.