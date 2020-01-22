Вымерший вид: Ми-24 исчезнувшей модификации обнаружены во Вьетнаме

Вертолеты Ми-24А - модификации, которая в настоящее время практически нигде не эксплуатируются, до сих пор числятся в армии Вьетнама.

Mi-24A and UH-1B gunships of Vietnam People Air Force have made extensive contributions to various skirmishes on the southwestern border of Vietnam throughout the 1980s.



Now the olds frames sit around waiting to be scrapped. pic.twitter.com/eFYKtMg9Qv — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 21, 2020

Судя по обнародованной в Сети фотографии, эти винтокрылые машины уже находятся в нерабочем состоянии. Предполагается, что их спишут вместе с американскими UH-1 Iroquois, которые также интенсивно эксплуатировались в военно-воздушных силах Народной армии.

Напомним, "двадцать четвертый" в самой первой версии совершил свой первый полет в 1969 году. От ставших уже привычными более поздних вариантов он отличается совмещенной кабиной экипажа. На нем устанавливался скорострельный крупнокалиберный пулемет А-12,7 с боекомплектом в 900 выстрелов.

В качестве ракетного вооружения применялись четыре противотанковые "Фаланга-М" с дальностью полета до 4000 метров. Весившие 31,5 кг, они были способны пробивать до 650 мм брони. Управление осуществлялось в ручном режиме, что считалось серьезным недостатком.

Неуправляемые реактивные снаряды были представлены малогабаритными 57-мм С-5, весившими всего около 4 кг. Их эффективная дальность полета составляла 1 800 метров. В четырех боевых блоках помещалось 128 таких боеприпасов.

Также в случае необходимости на вертолет можно было подвесить авиационные бомбы, в том числе две весом по 500 кг.

Два двигателя обладали мощностью по 2 200 л.с. каждый. Максимальная скорость полета достигала 320 км/ч, крейсерская - 270 км/ч. Перегоночная дальность - 1 000 км. Практический потолок - 4 950 м. В экипаж входили 3 человека. Максимальный взлетный вес -11 000 кг.

Всего было выпущено 250 Ми-24А. Они активно использовались в вертолетных частях Советской армии - задействовались в крупных войсковых учениях, таких, например, как "Березина".

В конце 70-х годов по мере поступления более совершенных модификаций "ашки" стали передавать союзникам СССР: Афганистану, Вьетнаму, Ливии и Эфиопии.

В составе вьетнамских войск они боролись с бандформированиями полпотовцев на территории Камбоджи. Интересно, что их приспособили и для применения американских неуправляемых ракет, которые достались вьетнамцам в 1975 году в качестве трофеев.