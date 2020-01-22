Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.01.2020,  
17:45
Текст:  Алексей Брусилов

Вымерший вид: Ми-24 исчезнувшей модификации обнаружены во Вьетнаме

Вертолеты Ми-24А - модификации, которая в настоящее время практически нигде не эксплуатируются, до сих пор числятся в армии Вьетнама.

Судя по обнародованной в Сети фотографии, эти винтокрылые машины уже находятся в нерабочем состоянии. Предполагается, что их спишут вместе с американскими UH-1 Iroquois, которые также интенсивно эксплуатировались в военно-воздушных силах Народной армии.

Фото: youtube.com
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30

Напомним, "двадцать четвертый" в самой первой версии совершил свой первый полет в 1969 году. От ставших уже привычными более поздних вариантов он отличается совмещенной кабиной экипажа. На нем устанавливался скорострельный крупнокалиберный пулемет А-12,7 с боекомплектом в 900 выстрелов.

В качестве ракетного вооружения применялись четыре противотанковые "Фаланга-М" с дальностью полета до 4000 метров. Весившие 31,5 кг, они были способны пробивать до 650 мм брони. Управление осуществлялось в ручном режиме, что считалось серьезным недостатком.

Неуправляемые реактивные снаряды были представлены малогабаритными 57-мм С-5, весившими всего около 4 кг. Их эффективная дальность полета составляла 1 800 метров. В четырех боевых блоках помещалось 128 таких боеприпасов.

Также в случае необходимости на вертолет можно было подвесить авиационные бомбы, в том числе две весом по 500 кг.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ржавые реактивные установки: из чего обстреляли посольство США в Ираке

Два двигателя обладали мощностью по 2 200 л.с. каждый. Максимальная скорость полета достигала 320 км/ч, крейсерская - 270 км/ч. Перегоночная дальность - 1 000 км. Практический потолок - 4 950 м. В экипаж входили 3 человека. Максимальный взлетный вес -11 000 кг.

Всего было выпущено 250 Ми-24А. Они активно использовались в вертолетных частях Советской армии - задействовались в крупных войсковых учениях, таких, например, как "Березина".

В конце 70-х годов по мере поступления более совершенных модификаций "ашки" стали передавать союзникам СССР: Афганистану, Вьетнаму, Ливии и Эфиопии.

В составе вьетнамских войск они боролись с бандформированиями полпотовцев на территории Камбоджи. Интересно, что их приспособили и для применения американских неуправляемых ракет, которые достались вьетнамцам в 1975 году в качестве трофеев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: ТАНТК имени Бериева
В Таганроге отремонтировали дальний "охотник за подлодками" Ту-142МЗ 16:00
Сгорел в пути: американский БТР Stryker вспыхнул в Польше 20.01.2020
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 18.01.2020
вертолеты
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России 12:23
Вертолеты Ми-35М отработали встречный воздушный бой 16.01.2020
Вертолеты Ми-28НМ получат новый пилотажный комплекс 14.01.2020
Вьетнам
Фото: US Air Force/wikipedia.org
В Польше нашли сбитый в 1945 году советский бомбардировщик B-25 11:58
Почему американцы во Вьетнаме называли ПТ-76 "призрачными танками" 24.12.2019
Новый вьетнамский Т-90С впервые представили на выставке в Ханое 20.12.2019