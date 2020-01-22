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22.01.2020 14:51
Рубрика: В мире

Жертва изнасилования просит заставить солдат США подчиняться законам Японии

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Живущая в Токио австралийка Кэтрин Фишер подала письменный запрос на имя премьер-министра Японии Синдзо Абэ с просьбой пересмотреть Соглашение о статусе американских вооруженных сил в Японии (SOFA) и сделать так, чтобы военнослужащие США подчинялись японским законам, находясь на территории Японии. В настоящее время в Соглашении говорится лишь, что американские военные "обязаны уважать законы Японии". Фишер предлагает изменить формулировку на "военнослужащие США… подчиняются законам Японии". Об этом 22 января сообщает японская газета Mainichi.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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Инициатива Фишер - реакция на зачастую возмутительное поведение американских военных и гражданских служащих баз США, расположенных на территории Японии. За этими людьми числятся убийства, кражи, изнасилования, поджоги, нападения - всего несколько тысяч только официально зарегистрированных случаев. На сегодня в Японии насчитывается 91 база США, вместе они занимают 0,6 процента территории страны. Причем японская сторона покрывает 75 процентов расходов на содержание этих баз, что составляет более 5 миллиардов долларов в год. На базах расквартированы около 50 тысяч военнослужащих, примерно 52 тысячи членов их семей, более 5 тысяч иностранных гражданских служащих. Базы США размещены в Японии в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанном Токио и Вашингтоном в 1960 году.

Сама Фишер подверглась сексуальному насилию со стороны американского военнослужащего с базы ВМС США Йокосука недалеко от Токио. Это произошло в 2002 году. Впоследствии военнослужащий покинул Японию, не понеся какого-либо наказания.

Скандалы вокруг присутствия американских военнослужащих в Японии идут не первое десятилетие. Широко известен стихийный бунт "Кодза" на Окинаве в 1970 году - тогда порядка 5 тысяч местных жителей, не довольных присутствием американцев и их поведением, разгромили и сожгли часть авиабазы США "Кадена". Новый виток возмущения случился в 1995 году, когда два морских пехотинца и один матрос ВМС США похитили и изнасиловали 12-летнюю жительницу Окинавы. Кроме того, недовольство вызывают и частые инциденты с американской военной техникой - падением конвертопланов Osprey, самолетов и вертолетов, что угрожает местным жителям (широко известен случай, когда выпавший из вертолета иллюминатор упал на территорию школы).

Периодически японская сторона выносит приговоры американским военнослужащим. Например, в декабре 2017 года японским судом к пожизненному заключению был приговорен экс-военнослужащий США Кеннет Франклин Синдзато за убийство 20-летней японки.

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