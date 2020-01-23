Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу

Международный аэропорт Митига в ливийской столице приостанавливает свою работу на неопределенный срок. Все выполняемые из воздушной гавани рейсы переводятся в аэропорт Мисураты, находящемся в 200 километрах восточнее Триполи.

Информация о приостановке работы появилась на странице аэропорта в Facebook. Ранее воздушная гавань уже временно прекращала работу после ракетного обстрела.

Накануне официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари объявил о скором введении бесполетной зоны над столицей. Запрет касается, как военной, так и гражданской авиации. По словам аль-Мисмари, авиабаза и аэропорт Митига являются отныне закрытой военной зоной, и "их использование военной или гражданской авиацией категорически запрещено".

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.