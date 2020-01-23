Борис Джонсон признался, что не знает, каким шампунем моет голову

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, отвечая на вопросы пользователей интернета, что он понятия не имеет, каким именно шампунем моет свою знаменитую светлую шевелюру.

"Он продается в пластиковом флаконе. Это средство, которое я использую для мытья всего. Оно голубое. Очевидно, что я не знаю, каким шампунем я пользуюсь", - сказал Джонсон, чьи слова приводит Daily Telegraph.

По данным британских таблоидов, Джонсон в последние годы состоит в отношениях с одной из наиболее влиятельных специалистов в области связей с общественностью Керри Саймондс. Она в течение восьми лет занималась связями с общественностью в Консервативной партии, а сейчас посвятила себя благотворительному проекту "Живые океаны", целью которого является сокращение употребления пластика во всем мире. Кроме того, 31-летняя Саймондс консультировала Джонсона в ходе его избирательной кампании и, по слухам, убедила политика сделать короткую стрижку, которая с тех пор уже снова стала длинной.

Как сообщается на сайте проекта, Саймондс страстно желает защитить океаны и морских обитателей, в частности путем уменьшения загрязнения пластиком. Поэтому странно, что в резиденции премьера на Даунинг-стрит, где она с лета прошлого года проживает вместе с Джонсоном, водятся пластиковые флаконы. Премьер, видимо, и сам понял, что сказал лишнее, и добавил к своему ответу: "Мы должны сократить потребление пластика в стране. Мы планируем заняться этим".