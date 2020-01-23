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23.01.2020 08:54
Рубрика: В мире

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 20 человек

Текст: Диана Ковалева

Количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 20 человек. Об этом сообщила местная полиция.

Согласно опубликованному пресс-релизу правоохранителей, главный коронер подтвердил смерть двух пропавших без вести человек, которые, как предполагалось, погибли при извержении вулкана.

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Ранее сообщалось о 18 погибших, 16 из которых умерли в Новой Зеландии, а двое - в Австралии.

Напомним, что вулкан на Уайт-Айленде проснулся 9 декабря. Сейсмологи предупреждали владельцев острова и туроператоров о скором извержении, однако те проигнорировали эти сообщения и повезли иностранцев на экскурсию. В результате извержения многие пострадавшие получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, а кто-то - ожоги дыхательных путей.

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