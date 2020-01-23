ФАС определила правила предустановки российских программ

На электронику, которая продается россиянам, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение (ПО). С июля требование станет обязательным для смартфонов. Для остальных устройств - к 2023 году. Правила установки программ на гаджеты определила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Закон о предустановке российского софта вступит в силу 1 июля 2020 года. Нормы призваны уравнять в правах иностранных и российских разработчиков. Сейчас гаджеты продаются с предустановленным зарубежным софтом, так что иностранцы имеют приоритетный доступ к российским потребителям.

Реформу планируют провести в несколько этапов. Из концепции проекта постановления правительства, подготовленной ФАС, следует, что на смартфоны и планшеты будут предустанавливаться антивирусные программы, навигаторы, поисковики, приложение портала госуслуг и платежные системы. То же самое - на планшеты, исключая платежную систему. Для планшетов, компьютеров и телевизоров со Smart ТV список дополнен программами аудиовизуального сервиса и приложениями, обеспечивающими просмотр программ I и II мультиплексов.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, предустанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных. Предустановка программ для планшетов станет обязательной с 1 июля 2021 года, для компьютеров - с 1 июля 2022 года, для Smart ТV - с 1 июля 2023 года.

ФАС предлагает не создавать реестр производителей ПО. Вместо этого служба считает возможным ограничиться определением перечня классов продуктов и критериев, которые описывают производителя софта, чьи программы можно будет брать для предустановки, комментирует один из участников совещания в ФАС, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. То есть компаниям, выпускающим электронные устройства, нужно будет самим находить это ПО, заключать договоры с разработчиками. Что будет, если это сделать не удастся, из проекта концепции не понятно.

Предполагается, что производитель будет сам проверять, соответствует ли ПО требованиям закона (российская "прописка", продукт продается на территории РФ и его разработчик за последние 5 лет не нарушал закон о персональных данных). Такая модель, по мнению Гуськова, создает почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка и потребителей. Есть вопросы к критериям выбора продуктов. "На наш взгляд, предустановка популярного ПО укрепит позиции производителей, которые близки к монополизму или уже ими являются, но никак не поддержит небольшие компании", - говорит Гуськов. В перечне ПО значится антивирус, но есть смартфоны, которые не предусматривают предустановку таких программ.

ФАС планирует внести проект постановления в правительство в марте. При лучшем раскладе оно пройдет все стадии согласования к апрелю, указывают в РАТЭК. То есть на подготовку - заключение договоров, тестирование продуктов - отводится два месяца. "Мы считаем, что эти сроки не реалистичны", - резюмирует Гуськов.