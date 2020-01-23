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23.01.2020 12:26
Рубрика: Власть

Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности

Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании приняли в окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Данный законопроект был рассмотрен ГД в приоритетном порядке.

Согласно документу, зампред СБ назначается и освобождается от должности главой государства. Его полномочия также определяются президентом России. Кроме того, в законопроекте отдельно отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами СБ могут быть только граждане России, которые не имеют двойного гражданства или вида на жительства в иностранном государстве.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о введении в сводный перечень государственных должностей новой позиции - зампредседателя СБ РФ. Другим указом глава государства назначил Дмитрия Медведева, ранее исполнявшего обязанности председателя правительства, на пост заместителя председателя Совбеза РФ.

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