Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности

Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании приняли в окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Данный законопроект был рассмотрен ГД в приоритетном порядке.

Согласно документу, зампред СБ назначается и освобождается от должности главой государства. Его полномочия также определяются президентом России. Кроме того, в законопроекте отдельно отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами СБ могут быть только граждане России, которые не имеют двойного гражданства или вида на жительства в иностранном государстве.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о введении в сводный перечень государственных должностей новой позиции - зампредседателя СБ РФ. Другим указом глава государства назначил Дмитрия Медведева, ранее исполнявшего обязанности председателя правительства, на пост заместителя председателя Совбеза РФ.