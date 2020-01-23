Постановление правительства Красноярского края от 21 января 2020 года № 28-п "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан"

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1215 "О распространении действия отдельных положений некоторых Законов края на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края" постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

пункт 1 постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п "О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан";

пункт 2 постановления Правительства Красноярского края от 09.09.2011 № 506-п "О внесении изменений в постановления Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки граждан";

постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 675-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п "О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан";

пункты 5, 9 постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 700-п "О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края в части совершенствования предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки граждан и признании утратившими силу постановлений Правительства Красноярского края";

пункт 4 постановления Правительства Красноярского края от 02.06.2015 № 271-п "О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края и признании утратившими силу постановлений Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат";

пункт 6 постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 148-п "О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки населения";

пункт 7 постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2017 № 81-п "О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки граждан";

пункт 8 постановления Правительства Красноярского края от 01.06.2018 № 325-п "О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки граждан".

3. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин









Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 21.01.2020 № 28-п

Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

1. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) имеющим место жительства на территории Красноярского края:

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах) (далее - труженики тыла) в соответствии с подпунктом "к" пункта 2 статьи 2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (далее - Закон № 12-2703);

ветеранам труда по достижении ими возраста 60 и 55 лет (мужчинами и женщинами соответственно) или после назначения им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "О ветеранах" и достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин соответственно) (за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах) (далее - ветераны труда) в соответствии с подпунктом "к" пункта 2 статьи 3 Закона № 12-2703;

ветеранам труда после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" или пожизненного содержания за работу (службу) и достижения возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины (за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах) (далее - ветераны труда) в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона № 12-2703;

ветеранам труда края, указанным в пункте "б" статьи 1 Закона № 12-2703, при достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами 60 лет (проживающим в районах Крайнего Севера Красноярского края либо в местностях Красноярского края, приравненных к районам Крайнего Севера, при достижении женщинами возраста 50 лет и мужчинами 55 лет) (далее - ветераны труда края) в соответствии с пунктом "ж" статьи 4 Закона № 12-2703;

лицам, указанным в пунктах "д", "е" статьи 1 Закона № 12-2703, при достижении возраста 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины (далее - лица, достигшие возраста 60 и 55 лет) в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 статьи 4.1 Закона № 12-2703;

родителям и не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы в мирное время (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их противоправных действий), независимо от возраста и трудоспособности, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах) (далее - родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих) в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 статьи 5 Закона № 12-2703;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах) (далее -реабилитированные) в соответствии с подпунктом "к" пункта 2 статьи 2, подпунктом "е" пункта 2 статьи 3 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий".

2. Для предоставления ЕДВ труженик тыла, ветеран труда, ветеран труда края, лицо, достигшее возраста 60 и 55 лет, родитель или вдова (вдовец) военнослужащего, реабилитированный (далее - заявитель), его законный представитель или уполномоченный им на основании доверенности представитель (далее - представитель) представляет в краевое государственное казённое учреждение "Управление социальной защиты населения" (его территориальное отделение) (далее - уполномоченное учреждение) либо в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ") следующие документы:

1) заявление о предоставлении ЕДВ с указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, способа направления уведомления о принятом решении о предоставлении ЕДВ либо об отказе в предоставлении ЕДВ (путем почтового отправления либо направления по адресу электронной почты, либо в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и муниципальных услуг), способа направления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению документов, представленных в электронной форме (путем направления по адресу электронной почты либо в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и муниципальных услуг - в случае представления документов в электронной форме), содержащее информацию о наличии (отсутствии) у заявителя открытого Пенсионным фондом Российской Федерации индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета и согласие на обработку персональных данных заявителя, а также согласие на обработку персональных данных представителя (в случае представления документов представителем) (далее - заявление);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

3) копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства на территории Красноярского края (копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

4) копии документов, подтверждающих право на ЕДВ:

удостоверение единого образца, установленного для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Российской Федерации, - для тружеников тыла (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

удостоверение ветерана, выданное в соответствии с Законом Красноярского края от 21.09.2006 № 20-5075 "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда", - для ветеранов труда (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

пенсионное удостоверение или справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" - для ветеранов труда, указанных в абзаце третьем пункта 1 Порядка, не достигших возраста 60 лет - мужчины и 55 лет - женщины (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

пенсионное удостоверение или справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" или пожизненного содержания за работу (службу) - для ветеранов труда, указанных в абзаце четвертом пункта 1 Порядка (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

удостоверение о праве на меры социальной поддержки, соответствующее образцу, установленному Губернатором Красноярского края, - для ветеранов труда края, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

пенсионное удостоверение или справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", социальной пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", пенсии или пожизненного содержания за работу (службу) в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" - для лиц, достигших возраста 60 и 55 лет, являющихся пенсионерами (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий продолжительность работы не менее 15 календарных лет (трудовой договор, оформленный в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы), - для лиц, достигших возраста 60 и 55 лет, не являющихся пенсионерами;

пенсионное удостоверение или справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении пенсии по государственному пенсионному обеспечению - для родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

свидетельство о праве на льготы для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, образца, установленного Правительством Российской Федерации, или свидетельство о праве на меры социальной поддержки образца, установленного Губернатором Красноярского края, - для реабилитированных (представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации, представляется по собственной инициативе заявителя или представителя);

6) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя, и копию документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов заявителя (в случае представления документов представителем).

3. Документы, указанные в пункте 2 Порядка, заявитель или представитель представляет в уполномоченное учреждение или в КГБУ "МФЦ" лично, либо направляет в уполномоченное учреждение почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо направляет в виде электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала государственных и муниципальных услуг.

В случае представления документов, указанных в пункте 2 Порядка, в уполномоченное учреждение или КГБУ "МФЦ" лично представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими их, или нотариально.

В случае если копии документов, указанных в пункте 2 Порядка, не заверены организациями, выдавшими их, или нотариально, заявитель или представитель предъявляет в уполномоченное учреждение или КГБУ "МФЦ" оригиналы указанных документов, которые после их сличения с копиями документов возвращаются заявителю или представителю.

В случае направления документов, указанных пункте 2 Порядка, в уполномоченное учреждение по почте, копии документов, указанных в пункте 2 Порядка, заверяются организациями, выдавшими их, или нотариально.

В случае если документы, указанные в абзацах втором - седьмом, девятом, десятом подпункта 4 пункта 2 Порядка, не были представлены заявителем или представителем по собственной инициативе, уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (их копий или содержащейся в них информации) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

В случае если в документе, удостоверяющем личность заявителя, отсутствует отметка о регистрации по месту жительства, и заявителем или представителем не представлена копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края, уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами направляет межведомственный запрос о предоставлении информации о регистрации заявителя по месту жительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 5 пункта 2 Порядка, не был представлен заявителем или представителем по собственной инициативе, и из заявления следует, что в отношении заявителя открыт индивидуальный лицевой счет, уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами направляет межведомственный запрос о предоставлении указанного документа (его копии или содержащейся в нем информации) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 5 пункта 2 Порядка, не был представлен заявителем или представителем по собственной инициативе, и из заявления следует, что в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет, уполномоченное учреждение в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон № 27-ФЗ) представляет в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпунктах 2-8 пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 27-ФЗ, для открытия заявителю индивидуального лицевого счета.

4. Документы, указанные в пункте 2 Порядка, представляемые в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (далее - постановление № 852).

Направленный в электронной форме документ (пакет документов) может быть подписан простой электронной подписью, если идентификация и аутентификация заявителя или представителя осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя или представителя установлена при личном приеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг" (далее - постановление № 33).

5. При поступлении документов, указанных в пункте 2 Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи или подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 или статье 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ, проверка подписи).

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания подлинности простой электронной подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, уполномоченное учреждение в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю или представителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 9 или статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного учреждения и направляется заявителю (представителю) по адресу электронной почты, либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа, указанного в заявлении). После получения уведомления заявитель или представитель вправе повторно обратиться с документами, указанными в пункте 2 Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета документов.

6. Уполномоченное учреждение:

1) регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 2 Порядка, в день его поступления. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 2 Порядка, поступило в уполномоченное учреждение в форме электронного документа (пакета документов) в нерабочее время (в том числе в праздничный или выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем его поступления;

2) принимает решение о предоставлении ЕДВ или об отказе в предоставлении ЕДВ путем издания распорядительного документа уполномоченного учреждения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами;

3) направляет заявителю или представителю уведомление о принятом решении о предоставлении ЕДВ или об отказе в предоставлении ЕДВ (с указанием оснований отказа и порядка обжалования) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении;

4) формирует личные дела заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении ЕДВ (далее - получатели ЕДВ), вносит информацию о получателях ЕДВ в электронную базу данных ведомственной информационной системы "Автоматизированная система "Адресная социальная помощь", созданной министерством социальной политики Красноярского края в целях персонифицированного учета отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в соответствии с Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6096 "О государственных информационных системах Красноярского края";

5) осуществляет выплату ЕДВ.

7. КГБУ "МФЦ":

1) осуществляет прием от заявителей или представителей документов, указанных в пункте 2 Порядка;

2) при представлении копий документов, не заверенных организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, сличает копии документов с оригиналами, заверяет копии (оригиналы документов возвращаются заявителям или представителям);

3) направляет представленные документы в уполномоченное учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ЕДВ являются:

1) заявитель не относится к категории лиц, указанной в пункте 1 Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем или представителем документов, указанных в пункте 2 Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3 (в части документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края), абзацами вторым - седьмым, девятым, десятым подпункта 4, подпунктом 5 пункта 2 Порядка).

9. ЕДВ предоставляется ежемесячно (за текущий календарный месяц) начиная со дня обращения, но не ранее возникновения права на ЕДВ.

Днем обращения считается день приема уполномоченным учреждением или КГБУ "МФЦ" заявления с прилагаемыми к нему документами, или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи по месту отправления заявления с прилагаемыми к нему документами, или дата регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо на краевом портале государственных и муниципальных услуг.

10. Выплата ЕДВ осуществляется уполномоченным учреждением через отделение почтовой связи или российскую кредитную организацию

по месту жительства получателя ЕДВ, указанные в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении ЕДВ, а в дальнейшем - ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца.

11. К обстоятельствам, влекущим утрату права на предоставление ЕДВ, относятся:

1) получатель ЕДВ прекратил относиться к категории лиц, указанной в пункте 1 Порядка;

2) выбор получателем ЕДВ получения ЕДВ по иному основанию или иному нормативному правовому акту (за исключением ветеранов труда края, одновременно имеющих право на ЕДВ в соответствии с Порядком и пунктом 1 статьи 20 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края");

3) смерть получателя ЕДВ, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.

12. Получатель ЕДВ обязан сообщить уполномоченному учреждению о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 11 Порядка, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их наступления путем направления соответствующего уведомления с приложением к нему документов, подтверждающих наступление обстоятельств, влекущих утрату права на предоставление ЕДВ (далее - уведомление).

Получатель ЕДВ представляет уведомление в уполномоченное учреждение лично, либо направляет его почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо направляет его в виде электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала государственных и муниципальных услуг.

В уведомлении подлежит указанию способ направления уведомления о принятом решении о прекращении предоставления ЕДВ (путем почтового отправления, либо направления по адресу электронной почты, либо в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и муниципальных услуг), способ направления уведомления об отказе в приеме к рассмотрению уведомления, представленного в электронной форме (путем направления по адресу электронной почты, либо в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и муниципальных услуг - в случае представления уведомления в электронной форме).

Уведомление, представляемое в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением № 852.

Направленное в электронной форме уведомление может быть подписано простой электронной подписью, если идентификация и аутентификация получателя ЕДВ осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность получателя ЕДВ установлена при личном приеме в соответствии с постановлением № 33.

Уполномоченное учреждение регистрирует уведомление в день его поступления.

В случае если уведомление поступило в уполномоченное учреждение в форме электронного документа в нерабочее время (в том числе в праздничный или выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

13. При поступлении уведомления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления проводит процедуру проверки подписи.

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания подлинности простой электронной подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, уполномоченное учреждение в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению уведомления и направляет получателю ЕДВ уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 9 или статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению уведомления подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного учреждения и направляется получателю ЕДВ по адресу электронной почты, либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо на краевом портале государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа, указанного в уведомлении). После получения уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению уведомления получатель ЕДВ вправе повторно направить уведомление, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению уведомления.

14. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления принимает решение о прекращении предоставления ЕДВ (при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 11 Порядка) путем издания распорядительного документа уполномоченного учреждения и уведомляет о принятом решении получателя ЕДВ способом, указанным в уведомлении.

Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченное учреждение информации о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 3 пункта 11 Порядка, принимает решение о прекращении предоставления ЕДВ (при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 11 Порядка).

Предоставление ЕДВ прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие утрату права на предоставление ЕДВ, предусмотренные пунктом 11 Порядка;

15. Денежные средства, излишне выплаченные получателю ЕДВ вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 11 Порядка), подлежат возврату им в краевой бюджет, а в случае отказа получателя от возврата средств, денежные средства истребуются уполномоченным учреждением в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



