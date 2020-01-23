Постановление правительства Красноярского края от 21 января 2020 года № 29-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 12290 рублей, для трудоспособного населения - 13028 рублей, для пенсионеров - 9642 рубля, для детей - 12725 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 17231 рубль, для трудоспособного населения - 17736 рублей, для пенсионеров - 13304 рубля, для детей - 17308 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 13734 рубля, для трудоспособного населения - 14525 рублей, для пенсионеров - 10981 рубль, для детей - 14063 рубля;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 11622 рубля, для трудоспособного населения - 12316 рублей, для пенсионеров - 9364 рубля, для детей - 11960 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Эвенкийский район - 1,31, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,07, сельское поселение Хатанга - 1,85, Енисейский район - 1,28, Богучанский район - 1,25, Мотыгинский район - 1,24, город Енисейск - 1,22, Кежемский район - 1,20.

3. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Эвенкийского района на душу населения - 22573 рубля, для трудоспособного населения - 23234 рубля, для пенсионеров - 17428 рублей, для детей - 22673 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 18437 рублей, для трудоспособного населения - 18978 рублей, для пенсионеров - 14235 рублей, для детей - 18520 рублей;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 31877 рублей, для трудоспособного населения - 32812 рублей, для пенсионеров - 24612 рублей, для детей - 32020 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 17580 рублей, для трудоспособного населения - 18592 рубля, для пенсионеров - 14056 рублей, для детей - 18001 рубль;

для Богучанского района на душу населения - 17168 рублей, для трудоспособного населения - 18156 рублей, для пенсионеров - 13726 рублей, для детей - 17579 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17030 рублей, для трудоспособного населения - 18011 рублей, для пенсионеров - 13616 рублей, для детей - 17438 рублей;

для города Енисейска на душу населения - 16755 рублей, для трудоспособного населения - 17721 рубль, для пенсионеров - 13397 рублей, для детей - 17157 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 16481 рубль, для трудоспособного населения - 17430 рублей, для пенсионеров - 13177 рублей, для детей - 16876 рублей.

4. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года для Туруханского района на душу населения - 25825 рублей, для трудоспособного населения - 26507 рублей, для пенсионеров - 19900 рублей, для детей - 26200 рублей.

5. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин