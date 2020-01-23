На днях опубликована фотография вокзала, который построили на станции Семрино - это недалеко от Петербурга. Его соорудили вместо старинного вокзала. Нынешняя постройка напоминает ангар или сетевой магазин, который собирают как конструктор - из дешевого металла и пластика.

Деревянный вокзал в Семрино возвели в 1906 году и простоял он ровно 110 лет, после чего за два часа был уничтожен.

Жители поселка недоумевали, почему их лишили главной достопримечательности, называя вокзал "визитной карточкой" Семрино. Но так как здание не имело охранного статуса, РЖД могла распоряжаться собственным имуществом, как угодно. А "как угодно" в таких случаях почти всегда означает снос. Железные дороги не заинтересованы в том, чтобы на балансе находились подобные постройки, поэтому постепенно избавляются от них. И от истории.

Первый заместитель нчальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Юрий Быховский в 2016-м говорил в интервью "России 1", что еще "в 2012 году в связи с аварийным состоянием здание вокзала было законсервировано". Поэтому его и сломали. А потом взялись за "обустройство"...

Так РЖД сами уничтожают собственную историю и неповторимость.

При этом еще более удручающей ситуация выглядит, потому что люди не просто сносят старинные здания вокзалов, но и не понимают, для чего их вообще сохранять. И даже если на строительство выделены необходимые средства, заказчик зачастую не в состоянии заказать достойный проект станции или вокзала. Хотя, как правило, денег выделяют минимум...

Историк железнодорожного транспорта, кандидат технических наук и координатор общественного движения "Архнадзор" Юрий Егоров затруднился назвать хотя бы один достойный вокзал, построенный в истории новой России. Самый крупный появился в Самаре, но он на втором месте в списке 100 самых уродливых зданий страны, который недавно составил блогер Илья Варламов.

А вот, например, новый вокзал на станции Усово в Подмосковье.

Глядя на него, задумаешься, наши ли предки проектировали и строили Смоленский (ставший Белорусским), Николаевские (ставшие Ленинградским и Московским) вокзалы. Или такие небольшие и изящные, как в Семрино.

На усовской линии в 2000-х были сломаны уникальные деревянные вокзалы - не только в Усово, но и в Ильинском, Ромашкове. Позже снесли замечательный каменный вокзал на станции Рабочий поселок. Содержать их в РЖД не захотели, а где-то они просто помешали, поэтому от строений избавились, не подумав о том, что здания той же усовской ветки можно было бы задействовать, сделав там и туристический маршрут.

У РЖД есть положительные примеры - путешествие на ретро-поезде в Осташков, где сохраняются старинные вокзалы; на станцию Подмосковная (теперь она в черте Москвы), где устроен музей. Но все это - исключение из правил...

🚂 Вы когда-нибудь ездили на паровозе? Если нет – приглашаем!



❄️ В субботу зовём вас в зимнее путешествие на ретропоезде «Селигер» по заповедному маршруту Бологое – Осташков.



📌 Явки и пароли здесь: https://t.co/c4YdNQYqIw pic.twitter.com/GgS3D5BeLR — Московско-Тверская ППК (@mtppk) January 14, 2020

- На мой взгляд, проблема железнодорожного наследия - это не только проблема РЖД, - говорит Юрий Егоров. - Это такая же часть истории нашей страны, как и усадьбы, церкви, исторические города, археология, природа. Это понимание только сейчас начинается зарождаться. В идеале вопрос сохранения железнодорожного наследия должен решаться коллегиально: РЖД как собственник, экспертное сообщество, представители регионов. Но пока РЖД к этому не готовы - у меня был большой разговор об этом в публичном пространстве с дирекцией вокзалов, но нас (сторонников защиты наследия) не поняли или не захотели понять.

Единственный способ спасти здание, относящееся к ведомству железных дорог, - признание его объектом культурного наследия.

- Для этого нужно собрать кучу документов, в том числе исторических, фотофиксацию, - объясняет Егоров. - Затем все это попадает на рассмотрение в регион, где находится здание, и там уже решают, достойно оно быть памятником или нет. Пока проходят все бюрократические процедуры, возможна утрата здания.

Вокзал в Семрино, с которого и начиналась история поселка, безвозвратно утрачен. С тем, что построили на его месте, этой истории впору заканчиваться.