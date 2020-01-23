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23.01.2020,  
15:43
Текст:  Николай Грищенко

Новая американская воздушная мишень будет имитировать Су-57

В США завершились наземные испытания новой беспилотной мишени, предназначенной для имитации полетов российского истребителя пятого поколения Cу-57 и китайского J-20. Провести летные испытания предполагается в первом квартале нынешнего года.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Официально летательный аппарат носит название "Воздушная мишень пятого поколения", сокращенно его называют 5GAT.

Как сообщает издание Flight Global, беспилотник получил два двигателя от американского сверхзвукового учебного реактивного самолета Northrop T-38 Talon.

"Он спроектирован как одноразовый самолет-невидимка для учебного воздушного боя и является спарринг-партнером, который помогает боевым пилотам научиться сбивать самолеты-невидимки, такие как российский Sukhoi Cу-57 или китайский Chengdu J-20", - сообщает издание.

Кроме того, 5GAT может нести оружие на внешних пилонах и оборудование для ведения наблюдения и электронной разведки.

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