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23.01.2020,  
10:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Один из прототипов АК-74М показали на видео

Концерн "Калашников" представил один из прототипов сотой серии АК - модернизированный автомат калибра 5,45 миллиметра. Разработка данной серии началась в конце 80-х годов прошлого столетия.

Фото: wikipedia.org
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- Суть разработки в том, чтобы создать образец автомата, предназначенного для всех родов и войск. При этом исключить производство специализированных версий АК, - рассказывает в представленном видео Руслан Чумак, руководитель отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии.

К созданию нового оружия предъявляли несколько основных требований. Первое - складной пластиковый приклад. Его наличие обеспечивает удобство обращения с оружием на марше, при десантировании. Второе - монтаж на ствольной коробке специальной планки для крепления оптических прицелов.

До начала работ по созданию АК-74М отдельно существовал автомат, укомплектованный ночным прицелом. Такие автоматы имели специальное устройство для присоединения прицельных приспособлений. Как добавляет Руслан Чумак, конструктивно подобный автомат не отличался от автомата для рядовых пехотинцев, однако он имел свой номенклатурный номер и требовал дополнительного оборудования для изготовления. А советская промышленность была заинтересована в том, чтобы сократить номенклатуру выпускаемых автоматов и снизить материальные затраты.

Поэтому и ввели требование установки планки для ночных прицелов на все образцы. Это и реализовали в модернизированном автомате Калашникова. До сегодняшнего времени такие АК-74М используются в войсках.

Масса представленного прототипа АК-74М - 3,6 килограмма. Общая длина - 943 миллиметра, в сложенном состоянии - 705 миллиметров. Длина ствола - 415 миллиметров.

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