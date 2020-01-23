Новости

Ученые показали на видео мозг с 20 млн синапсов 22:24
ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере 22:16
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести 22:14
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле 21:40
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit 21:37
В Граце извинились перед фигуристами за отсутствие горячей воды в отеле 21:24
В Китае зафиксирована первая жертва коронавируса вне очага заражения 21:22
В новой Москве столкнулось пять машин 21:22
Президент ФПА включен в правкомиссию по законопроектной деятельности 21:11
"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 20:48
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 20:48
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 20:47
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 20:43
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 20:40
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 20:36
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 20:35
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 20:34
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 20:30
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 20:24
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 20:12
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса 20:00
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе 19:56
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ 19:48
Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ 19:46
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 21:11
Рубрика: Власть

Президент ФПА включен в правкомиссию по законопроектной деятельности

Текст: Владислав Куликов

Правительство приняло постановление, включающее президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко в состав правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Именно в комиссии проводится предварительная оценка проектов, поступивших в правительство из ведомств. На основании решений комиссии при необходимости подготавливаются проекты постановлений или распоряжений правительства России.

Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти

Заседания комиссии, как правило, проводятся раз в неделю, и теперь их постоянным участником станет президент ФПА России. Юрий Пилипенко расценивает это событие как позитивный шаг навстречу адвокатуре и новую возможность для адвокатской корпорации посильно влиять на законотворческий процесс.

"Включение в состав правительственной комиссии по законопроектной деятельности президента Федеральной палаты адвокатов РФ рассматривается нами как новая возможность посильно влиять на законотворческий процесс. Безусловно, это позитивный шаг навстречу адвокатуре, и в то же время - большая ответственность для нас", - заявил Юрий Пилипенко.

В состав комиссии также входят представители Ассоциации юристов России, "Российского союза промышленников и предпринимателей", "Деловой России" и т.д. Это позволяет обеспечить широкое экспертное обсуждение законопроектов, готовящихся в правительстве.

Власть Право

Главное сегодня

Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам