Президент ФПА включен в правкомиссию по законопроектной деятельности

Правительство приняло постановление, включающее президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко в состав правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Именно в комиссии проводится предварительная оценка проектов, поступивших в правительство из ведомств. На основании решений комиссии при необходимости подготавливаются проекты постановлений или распоряжений правительства России.

Заседания комиссии, как правило, проводятся раз в неделю, и теперь их постоянным участником станет президент ФПА России. Юрий Пилипенко расценивает это событие как позитивный шаг навстречу адвокатуре и новую возможность для адвокатской корпорации посильно влиять на законотворческий процесс.

"Включение в состав правительственной комиссии по законопроектной деятельности президента Федеральной палаты адвокатов РФ рассматривается нами как новая возможность посильно влиять на законотворческий процесс. Безусловно, это позитивный шаг навстречу адвокатуре, и в то же время - большая ответственность для нас", - заявил Юрий Пилипенко.

В состав комиссии также входят представители Ассоциации юристов России, "Российского союза промышленников и предпринимателей", "Деловой России" и т.д. Это позволяет обеспечить широкое экспертное обсуждение законопроектов, готовящихся в правительстве.