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23.01.2020,  
17:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США

Фото: Кейтлин Оукс / РИА Новости Фото: Кейтлин Оукс / РИА Новости
Фото: Кейтлин Оукс / РИА Новости

Специалисты из Университета Бригама Янга в Юте разработали баллистический щит из почти что пластиковых пакетов. А выпустила его американская компания ATCS - Advanced Technology Compliant Solutions.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / wikimedia.org
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Первая версия щита состояла из кевларовых пластин. Они останавливали пули. Новая версия - сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые материалы, пишет "Популярная механика" . Это водонепроницаемая, химически стойкая и прочная оболочка, при этом достаточно гибкая, изготовленная из гипалона - своеобразного вида полиэтилена.

Щит быстро складывается, он легкий - весит всего 2,3 килограмма. По габаритам в сложенном состоянии напоминает книгу в твердой обложке. При необходимости его можно быстро развернуть в прямоугольник с ручкой размером 0,6 на 0,9 метра. Щит обеспечивает защиту от пуль и осколков на площади 0,6 квадратных метра. Он в состоянии остановить пулю калибра .357 SIG FMJ FN, которая летит со скоростью около 448 метров в секунду, и патрон .44 Magnum SJHP на скорости до 436 метров в секунду. Поэтому щиту присвоили показатель брони класса IIIA.

Компания собирается продавать свой щит правоохранительным органам. Его можно хранить в двери автомобиля, между передними сидениями или в рюкзаке.

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