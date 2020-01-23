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23.01.2020 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банду теневых финансистов в Костроме задержали за разграбление лесов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области задержали владельцев сети теневых лесных фирм, присвоивших около 50 миллионов рублей налогов.

Представители крупного лесозаготовительного бизнеса придумали хитроумную схему ухода от налогов. Бизнес был построен на заготовке и продаже лесопродукции на перерабатывающие предприятия. Благодаря сети специально созданных в 2016-2019 годах фирм-однодневок злоумышленникам удалось скрыть от уплаты в бюджет свыше 48 миллионов рублей.

- Недобросовестный предприниматель со своими подельниками зарегистрировал по одному юридическому адресу сразу несколько фирм и разработал преступную схему, позволившую ему вывести часть выручки в "теневую зону", - рассказали в региональном УМВД.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Пытаясь повысить свою прибыль, "серые лесорубы" представляли в налоговые органы фальшивые налоговые декларации, в которых указывали сумму к налоговому вычету по заведомо несуществующим взаимоотношениям с рядом одних и тех же юридических лиц.

Вывести дельцов на чистую воду удалось благодаря совместным оперативным разработкам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, УФСБ и УФНС России по Костромской области.

- На основании собранных материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов совершенное в крупном и особо крупном размере", - сообщили в СК.

Во время обысков в офисах и квартирах подозреваемых силовики изъяли печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности более чем 20 фиктивных организаций, а также электронные носители информации и документы, подтверждающие преступную деятельность теневых бизнесменов.

Как пояснили в СК, в ходе следствия специалисты намерены добиться от подозреваемых возмещения налогов, не уплаченных в бюджетную систему России.

Силовики не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к серии других финансовых преступлений.

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