В Москве неизвестные устроили стрельбу в гостинице

В гостинице на юго-западе Москвы неизвестные открыли стрельбу, передает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел минувшей ночью в гостинице "Академическая" на юго-западе мегаполиса. В отель ворвались вооруженные люди, у них произошел конфликт с постояльцами. Визитеры открыли стрельбу. Скорее всего, стреляли из травматического оружия. Двое потерпевших получили ранения в лицо и живот. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия задержан 25-летний мужчина, его доставили в отделение. Полиция проводит проверку.